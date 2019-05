Spacca la vetrina di un negozio e fa razzia di vinili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RAIDMACERATA Un atto di vandalismo, probabilmente nato più per la voglia di sfregiare un negozio che per appropriarsi della merce contenuta all'interno. È questa una delle ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori un merito allo sfondamento della vetrina del negozio di dischi, The Sound Mecca Shop, in corso della Repubblica. Gli autori del gesto hanno portato via alcuni vinili, ma non quelli di maggior valore su un mercato che in questi ultimi anni sta registrando un interesse e una crescita vistosa non solo tra i nostalgici...