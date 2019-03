Sosta selvaggia, è boom auto anche nei giardini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUSMACERATA Se il parcheggio centro storico e gli altri in struttura registrano soprattutto al mattino il pienone di chi lascia l'auto per lavoro o fare acquisti, non decresce il numero di veicoli che, per evitare di pagare anche i pochi euro giornalieri di sosta, cercano rifugio nelle cosiddette aree libere. Dove, il più delle volte, però, ci sono ben evidenti cartelli di divieto di sosta o di fermata che vengono ignorati completamente dagli automobilisti. Che puntano a farla franca dalle multe, visto che i vigili urbani non è che...