«Sosta con il disco orario e più eventi per il Natale»

MACERATA La viabilità, i parcheggi, gli eventi, l'illuminazione. Di cosa ha bisogno corso Cairoli? Cosa si potrebbe fare di concreto per rilanciare una delle vie principali di Macerata? A dirlo sono proprio i commercianti, gli stessi che vivono quel corso giorno dopo giorno, tra pro e contro. Ottici, macellerie, panifici, negozi di abbigliamento e tanti altri notano cosa va, ma soprattutto cosa potrebbe essere cambiato.

La viabilità

«Sicuramente uno dei problemi principali di questa zona è la viabilità, - ha spiegato Giuseppe Pietroni dell'Ottica Pietroni proprio per questo ho chiesto un incontro con l'assessore ai lavori pubblici Ricotta il 12 ottobre, ma ancora non ho avuto alcuna risposta. Inoltre, credo che per questa zona ci sia molto da fare anche sotto il profilo lavorativo, il piccolo-medio commerciante va aiutato, perché lavora dalla mattina alla sera senza tregua per portare avanti la sua attività». «Questo corso è ricco di attività artigianali, - ha proseguito Guglielmo Pierucci del negozio di alimentari Antichi Mastri attività, come del resto le altre, che vanno supportate. Pertanto l'amministrazione potrebbe aiutarci in tanti modi, a partire dai parcheggi, per esempio introducendo il disco orario dando modo a tutti di potersi fermare anche per intervalli brevi».

La sicurezza

«Una delle cose a cui tengo di più, - ha sottolineato Valeria Scarafoni del negozio di cosmetici Nonsolomiele è la sicurezza, dal momento che negli ultimi anni ho subito 3 tentativi di furto. Sì, mi sono attrezzata da sola ma dovrebbe esserci un aiuto maggiore anche dall'amministrazione, per noi ma anche per i nostri clienti». Dunque, tanti i propositi e le idee per provare a cambiare le cose, soprattutto per una clientela sempre diversa proveniente non solo da Macerata, ma da tutta la provincia. «Macerata è un capoluogo che si sta lentamente spegnendo, ha affermato Luana Inverni del negozio di abbigliamento Alias - e l'unica strada per evitarlo sono le manifestazioni, da organizzare non solo all'interno delle mura ma anche nei due corsi principali. Se venissero portate avanti delle iniziative anche qui, verrebbe favorito un passeggio più costante a favore di noi commercianti, come anche della città. Ad esempio, ci farebbe piacere tenere aperto anche la domenica pomeriggio ma questa città la domenica si spegne, ed è questo che dovrebbe essere evitato».

La collaborazione

«Siamo una via affiatata nella quale cerchiamo di collaborare il più possibile, - ha continuato Emanuele De Felice della camiceria L'Altro Uomo è ovvio che però debbano esserci anche degli incentivi per le persone a venire qui, soprattutto in vista del Natale. Stabilire un prezzo simbolico per il parcheggio, il quale è uno dei problemi più sentiti, mettere il disco orario; di possibilità a cui pensare ce ne sono tante, tutto sta nel concretizzarle». Concretizzare le idee, mettere nero su bianco quanto viene pensato per rianimare e per invogliare al passeggio, alla frequentazione delle zone al di fuori delle mura. Dunque, perché non approfittare del Natale? Uno dei periodi solitamente più proficui per lo shopping, durante cui si è più propensi a gironzolare tra negozi, ammirando gli addobbi e le luminarie.

