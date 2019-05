Sorpresa, arriva il ministro Salvini «Macerata un modello da seguire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VISITACIVITANOVA «Ringrazio il questore Pignataro e tutte le forze dell'ordine: Macerata è la prima provincia italiana libera dalla vendita di cannabis light». Queste le parole pronunciate dal ministro Salvini davanti a Tutto Canapa, uno dei due negozi della città fatti chiudere dalla polizia. Per il vicepremier, dunque, modello Macerata da esportare in tutta Italia. Il blitz Salvini ha effettuato a Civitanova un vero e proprio blitz durante il suo tour elettorale marchigiano. Alle 17.05 è sceso dall'auto in via Trento, alle 17.11 era...