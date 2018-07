Sorpresa al pronto soccorso Finite le attese e le proteste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CAMBIAMENTO MACERATA A poco più di un anno dall'apertura del nuovo Pronto Soccorso dell'ospedale di Macerata sembra di vivere in un altro mondo rispetto al vecchio reparto di cui si ricorda la lunga file di persone in sala d'aspetto, i pazienti in attesa sopra le barelle lungo i corridoi e la difficoltà di medici ed infermieri ad operare in spazi stretti e angusti. Oggi, quando si varca la porta dell'accettazione ci si trova davanti locali ampi e luminosi, che ospitano oltre al pronto soccorso, la medicina di urgenza e la radiologia...