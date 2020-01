«Sono sempre colpi flash non si parli di escalation»

L'INTERVISTA

MACERATA Quattro persone arrestate per furto la scorsa notte, un altro è finito in manette dopo un furto in un negozio di abbigliamento sportivo a Porto Recanati e un altro uomo nelle scorse settimane è stato bloccato dopo una serie di furti nelle tabaccherie. Il 2020 si è aperto con una serie di raid in vari comuni della provincia, «ma tranquillizza, dati alla mano, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Michele Roberti non si può parlare di un'escalation».

Perché no?

«Perché la tendenza alla diminuzione dei reati predatori, e dei furti in abitazione in particolare, registrata lo scorso anno rispetto al precedente, prosegue anche nei primi 20 giorni di gennaio. Nello stesso periodo del 2019 ne sono stati denunciati 35, ad oggi ne sono 24. Noi, comunque, ci concentriamo su questa tipologia di reato che è particolarmente insidiosa, fa vivere nella paura chi la subisce e chi abita nelle immediate vicinanze».

Perché in una notte i ladri colpiscono più obiettivi.

«Esatto. Con l'ultima operazione siamo riusciti a individuare una batteria di persone che si dedicavano ai furti in abitazione. Abbiamo accertato almeno quattro colpi, partivano da Porto Recanati dove avevano un appoggio e poi colpivano su più obiettivi nella stessa area. Per ora non escludiamo che abbiano commesso altri furti in zona, ci stiamo lavorando».

E non sarebbe un caso isolato.

«No. La scorsa settimana abbiamo individuato un'altra batteria specializzata in furti in tabaccherie, in una sola sera hanno colpito a Cingoli, Treia, Corridonia e Morrovalle. Qualche giorno dopo hanno colpito a Recanati. Con i colleghi di Fermo abbiamo intercettato la cellula a Cingoli, dove stavano per commettere un altro furto. Erano in tre, due sono scappati uno siamo riusciti a fermarlo».

La provenienza?

«Venivano dal Fermano e agivano con due auto rubate nella zona di Jesi. Sono bande che spesso vengono da fuori, come quella specializzata in furti di auto e che venivano dal Foggiano. Molto spesso oltre a rubare auto, rubano anche mezzi agricoli, un furto di trattori lo abbiamo sventato qualche giorno fa a Potenza Picena».

Come si muovono? Ci sono dei Comuni più a rischio?

«Spesso usano le due direttrici quella del mare (la Adriatica) e quella della superstrada (Foligno- Civitanova). Mano a mano che ci si avvicina verso il mare i furti sono più frequenti, perché le aree sono più popolose, quindi c'è più movimento sia di macchine sia di persone, ed è più facile mimetizzarsi».

Quanto dura un furto in abitazione?

«Molto poco. Più tempo passano su un obiettivo e più c'è il rischio che vengano scoperti. Sono veloci passano da finestre o da porte finestre, prendono quello che trovano, orologi, preziosi, soldi, e vanno via. Hanno sempre un palo che li avverte».

Come ci si può difendere?

«Un buon sistema d'allarme può essere un ottimo deterrente, meglio se è collegato al 112 o al 113, in modo da consentire la segnalazione in tempo reale».

E poi?

«Poi ci sono telecamere che costano poche decine di euro che, con una connessione Internet e un'applicazione, consentono di controllare casa a distanza. È importante chiamare subito le forze dell'ordine».

Altri consigli?

«Se si sentono rumori, se c'è il sospetto che ci possa essere un ladro, bisogna chiamare subito il 112, mettersi in un posto sicuro e, nei limiti del possibile, evitare di reagire e di mettersi in pericolo. Per assicurarsi la fuga il ladro potrebbe aggredire».

Cosa invece non bisogna fare?

«Dare troppe informazioni sui social network su viaggi e partenze, il ladro può prendere nome e cognome dal campanello e poi controllare sui social. Bisogna cercare di nascondere bene preziosi o contanti, se si detengono armi, custodirle in appositi armadietti metallici».

Benedetta Lombo

