Sono scesi i ricoveri in terapia sub-intensiva

MACERATA L'Epifania, come ogni altra giornata festiva, sporca i dati del contagio. Pochi i tamponi, molto alta la positività riscontrata nei numero dei test e crollo del tasso di incidenza. In provincia di Macerata, dopo il picco di ieri di 554 contagi a settimana ogni 100mila abitanti, si è tornati a 479, in linea con i primi giorni del nuovo anno. Ma, come detto, già da domani bisogna attendersi una nuova impennata dei contagi quando saranno processati con conferma al molecolare tutti gli antigenici degli ultimi due giorni (le Marche sono ancora una delle poche Regioni che non mette nel conteggio dei positivi quelli derivanti dai rapidi). Situazione stazionaria, con tendenza al calo, anche negli ospedali della provincia. Sono stati trasferiti in altre strutture, tra cui Rsa, i 4 pazienti che l'altro ieri risultavano ricoverati in regime ordinario all'ospedale di Macerata.

I ricoveri

Sempre nel nosocomio del capoluogo, risultano due ricoverati in meno nel reparto di sub-intensiva ricavato a Medicina d'Urgenza. Ora sono tornati ad essere 7 i pazienti. Stesso numero in sub-intensiva a Civitanova, anche qui con posti letto ricavati alla Murg, gli stessi di 24 ore prima. Sempre a Civitanova ci sono gli unici pazienti in Terapia Intensiva della Provincia. Sono 4 e sono ospitati del reparto di Rianimazione convertito a Covid il 4 gennaio scorso. Rimane pesante la situazione al Pronto Soccorso della città: a Civitanova sono gestiti ben 10 pazienti positivi, ormai da diversi giorni. Un impegno che ha spinto la dirigente Rita Curto a chiedere aiuto ai colleghi di altri reparti nella turnazione nel reparto di emergenza. A Macerata i pazienti al pronto Soccorso ieri risultavano essere 6, cui si aggiungono un paio a Camerino. I dati dei Comuni fanno segnare una piccola discesa nelle città più grandi ma, anche in questo caso, numeri da prendere con le molle con quarantene che l'Asur dispone e cancella con sempre più ritardo. A Civitanova in 48 ore, -35 positivi (ora sono 644), a Macerata 42 (345) e a Tolentino 35 (340). Serravalle di Chienti torna covid free.

e. p.

