Sono quindici gli insegnanti in quarantena a Corridonia

MACERATA Sono due i decessi di pazienti risultati positivi al Covid-19 registrati ieri in provincia dal bollettino del Servizio Sanità della Regione Marche: si tratta di una donna di 82 anni di Civitanova che era ricoverata a San Benedetto e di una donna di 94 anni di Montefano che si trovava ricoverata a Macerata. Entrambe presentavano delle patologie pregresse. Ieri nel Maceratese sono stati registrati 134 nuovi casi di positività sui 504 a livello regionale. In aumento le persone che si trovano in isolamento domiciliare che sono 4064 (206 in più rispetto al giorno precedente); di queste 318 presentano sintomi mentre 118 sono operatori sanitari. Aperto il terzo modulo al Covid hospital di Civitanova dove ci sono 13 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in semi intensiva e quattro in degenza. Rimangono 43 i ricoveri nella palazzina di Malattie Infettive del capoluogo mentre sono 14, 10 e uno i ricoveri rispettivamente dei pronto soccorso di Civitanova, Macerata e Camerino.

Le scuole

Sul fronte scuole si registrano nuove classi in quarantena. A Corridonia dove ci sono 139 persone positive e 171 in isolamento oltre alla chiusura della scuola dell'infanzia Niccolai gestita dalle suore Giuseppine (dove ci sono due sezioni in quarantena e sono risultate positive quattro suore) il primo cittadino Paolo Cartechini ha comunicato che ci sono tre classi in quarantena alla primaria Sant'Anna dell'istituto Lanzi, una alla scuola d'infanzia Bartolazzi e una classe secondaria di primo grado dell'istituto Manzoni. Complessivamente quindi ci sono 15 docenti in isolamento e otto tra classi e sezioni dell'infanzia. «Il numero dei contagi nella nostra città è in continuo aumento - spiega il sindaco Paolo Cartechini -. Invito tutti a farsi promotori di un'attenta e scrupolosa prevenzione assumendo comportamenti responsabili, osservando tutte le disposizioni impartite, utilizzando sempre le mascherine». Tre classi risultano in quarantena fino a sabato 14 anche ad Appignano come ha comunicato il primo cittadino Mariano Calamita.

a. b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA