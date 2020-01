«Sono nel centro storico da quarant'anni e ho vissuto di certo tempi migliori quando Macerata era viva e c'erano tutte le tipologie di attività ha spiegato il consigliere Anna Menghi dell'omonimo Comitato -. Lo spopolamento di certo è dovuto a tantissimi fattori perché anche nella vita quotidiana è cambiato un po' tutto ma ricordiamo che la visione di una città la fa la politica che, in questo caso, per far rimanere vivo il centro, avrebbe dovuto fare delle scelte diverse. Se si dà la priorità ai centri commerciali e non si dà un sostegno concreto alle famiglie che vogliono avere dei bambini o popolare il cuore di Macerata è difficile che le cose possano cambiare spiega -. Perché ricordiamo che sono i residenti le persone che cureranno la città e la renderanno sicura e accogliente ma dobbiamo farli tornare».

L'accoglienza

E infine il discorso dell'accoglienza e dell'ospitalità per i turisti o per i pendolari o persone di passaggio. «Gli alberghi sono pochi e Macerata deve tornare ad avere un ruolo turistico di rilevanza ha concluso Menghi -. Oltre al fatto che la possibilità di farlo c'è perché la nostra città è bellissima e ha tutto da offrire, bisogna anche volerlo. Al contrario quello che è stato messo in campo in questi venti anni di Amministrazione è andato verso un'altra linea ma non siamo ancora morti».

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA