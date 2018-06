«Solo tanti spot, visione d'insieme del tutto assente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA POLEMICAMACERATA «Manca una visione di insieme per quello che riguarda la grande viabilità. Basti pensare che le grandi opere stradali, come la bretella Mattei-Pieve e l'ultimo tratto tra Montanello e Villa Potenza, sono molto lontane da venire. L'amministrazione fa conferenze stampa, foto di cantieri, che, poi, non partono, ma nulla di concreto. Se, poi, ci mettiamo anche la carenza nell'ordinaria amministrazione, si può dire che è un'amministrazione con zero tituli». Il capogruppo di Forza Italia, Riccardo Sacchi, prende spunto da...