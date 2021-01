SITUAZIONE MONITORATA COSTANTEMENTE, LA GRAN PARTE È ASINTOMATICA

L'EPIDEMIA

MACERATA Salgono a 80 i contagiati nella casa di riposo di Tolentino. Un focolaio che negli ultimi giorni è cresciuto arrivando ad interessare la quasi totalità degli ospiti, in totale 86 anziani. Cinque di loro sono stati trasferiti in via precauzionale all'ospedale. Ma comincia a registrarsi nella struttura anche un problema di personale visto che 22 operatori sono in isolamento, 18 dei quali positivi al tampone.

I tamponi

Il focolaio nell'Asp Porcelli di Toletino era stato evidenziato dai test antigenici eseguiti nei giorni scorsi. A seguire i dati sono stati convalidati e confermati dai tamponi molecolari, così come predisposto dal distretto sanitario di Macerata, i cui risultati sono arrivati ieri appunto e fanno registrare 80 positivi al Covid su 86 ospiti. I pazienti per la stragrande maggioranza sono tutti asintomatici, senza febbre o problemi respiratori e in buone condizioni fisiche. Solo alcuni di loro necessitano per alcuni periodi della giornata dell'aiuto dell'ossigeno. La situazione varia di ora in ora e tutti gli ospiti sono monitorati continuamente: cinque pazienti sono, come si diceva, stati trasferiti in via precauzionale all'ospedale di Macerata.

La struttura

La struttura tolentinate è ancora in attesa dell'arrivo del personale medico militare che sarà di supporto agli infermieri e agli operatori interni alla casa di riposo e che andrà ad affiancare il personale già inviato dall'Asur. Infatti, peggiora di ora in ora la situazione inerente gli infermieri e il personale oss. Attualmente risultano non disponibili 22 dipendenti di cui 18 positivi al Covid. Il sindaco Giuseppe Pezzanesi, il presidente Giorgio Sbaraglia e il direttore della struttura Simone Ricci, come nei giorni scorsi, oltre a monitorare continuamente i cambiamenti della situazione sanitaria all'interno della struttura cercano, per quanto di loro competenza, di essere di ausilio per tutto il personale che continua a lavorare con grande spirito di sacrificio e abnegazione.

L'impegno

«Un ringraziamento anche le famiglie che, seguite e informate dalla psicologa della struttura, stanno capendo le difficoltà e l'emergenzialità di questo particolare momento» hanno commentato all'unisono.

Non calano intanto i contagi in provincia. Ieri il Maceratese era maglia nera a livello regionale con 167 nuovi positivi. Il bollettino serale ha invece registrati un decesso sui nove a livello regionale: si tratta di un uomo di 97 anni di Civitanova che era ricoverato a Macerata. Stabili i ricoveri in una situazione complessiva niente affatto rassicurante. Sono 11 le persone che si trovano nella terapia intensiva del Covid-center di Civitanova, 36 i ricoverati in semi intensiva tra il reparto di Medicina d'Urgenza di Macerata e il Covid-center della città costiera. Quarantadue i contagiati che si trovano nell'ex palazzina di Malattie Infettive del capoluogo, che da quando ha riaperto è stata sempre piena, 16 all'ospedale di Camerino (uno in meno rispetto al giorno precedente) e 13 nel reparto non intensivo del Covid-center di Civitanova (uno in più rispetto al giorno prima). Rimangono quattro i pazienti al pronto soccorso di Civitanova mentre salgono a due quelli che si trovano nel punto di primo intervento del nosocomio di Macerata (il giorno prima erano zero). Dall'inizio della pandemia sono state 9.847 le persone contagiate in provincia. Salgono infine le persone in isolamento domiciliare che, in 24 ore, passano da 2.404 a 2.571: di queste 171 presentano sintomi mentre 101 sono operatori sanitari.

Lolita Falconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA