Siti dedicati per offrire una rete di proposte

MACERATA Le associazioni di artigiani e industriali hanno messo a disposizione sportelli e sezioni particolari dedicate ai vari bonus edilizia promossi. Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha ideato lo sportello Non Solo 110% - Bonus Casa a portata di click. Nel sito web di Confartigianato è ospitata una sezione che rappresenta l'incontro tra domanda e offerta, a disposizione di un potenziale bacino d'utenza di 30mila famiglie. In questa sezione, sarà possibile consultare le imprese, i professionisti e le banche disponibili alle agevolazioni, e ricevere l'assistenza e la consulenza di Confartigianato per ottenere il beneficio richiesto. Al progetto hanno collaborato gli Ordini professionali interessati e le attività produttive.

Le imprese

Allo sportello hanno aderito oltre 200 imprese e 80 tra ingegneri, architetti e geometri. Negli elenchi sono inoltre riportati i cinque istituti di credito che sono già convenzionati per assorbire il credito d'imposta: sono Intesa Sanpaolo, Bper, Unicredit, Artigiancassa e Uni.Co. Un servizio dettagliato per sfruttare al meglio le opportunità che offrono gli incentivi per ristrutturare il patrimonio edilizio privato è pure il progetto ChAnce 110% di Confindustria Macerata che mette a disposizione tecnici e professionisti qualificati per far incontrare la domanda degli utenti e l'offerta della rete di imprese del territorio, circa 50 tra operatori edili, impiantisti, soggetti che operano nel cantiere che sono legati all'associazione degli industriali. ChAnce 110% è il servizio di consulenza promosso da Ance Macerata per facilitare il matching impresa/cliente: il portale promuove verso il cliente finale anche le imprese che, pur non avendo le caratteristiche per o l'interesse a sottoscrivere contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori, producono beni o servizi rientranti nella filiera incentivata.

