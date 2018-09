Sisma, furbetti denunciati Alcuni vip tra i 50 nei guai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLI MACERATA Dall'imprenditore romano, proprietario di una quindicina di abitazioni, che tutte le estati arrivava a Pieve Torina in Ferrari, alla 96enne che da dieci anni vive in una casa di riposo nel Pesarese e ha chiesto e percepito 17.000 euro di contributi di autonoma sistemazione (Cas). Ci sono anche loro tra i 50 furbetti del Cas individuati dai carabinieri di tre Compagnie della provincia in cinque comuni del cratere: Tolentino, Urbisaglia, Colmurano, Cingoli e Pieve Torina.Denuncia dai 4mila euroDalle indagini ├Ę emerso che...