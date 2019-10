Sicurezza stradale per i ciclisti una priorità

PIORACO Pioraco, Sefro e Fiuminata sono al terzo posto in Italia ed al secondo nelle Marche, per l'adesione al progetto di sicurezza stradale per i ciclisti, portato avanti da nomi noti del ciclismo, come Paola Gianotti, detentrice di tre record mondiali Guinness world record, Marco Cavorso padre di Tommaso, un ragazzo di 14 anni morto mentre si allenava in bici, ed il campione del mondo di ciclismo del 1998 Maurizio Fondriest. Il progetto partito a livello nazionale ha l'obiettivo di far piantare dalle amministrazioni locali, lungo le strade d'Italia, cartelli che informano gli automobilisti del fatto che quella è una via di comunicazione in cui transitano appassionati delle due ruote. La proposta di adesione alle tre amministrazioni comunali, che collaborano per una serie di iniziative di promozione turistica, è stata fatta dal gruppo ciclistico Alta Valle del Potenza ed accolta di buon grado dai tre sindaci Matteo Cicconi di Pioraco, Pietro Tapanelli di Sefro e Vincenzo Felicioli di Fiuminata. Saranno posti dei cartelli gialli con scritto attenzione strada frequentata da ciclisti, seguita dall'indicazione grafica di far tenere almeno un metro e mezzo di distanza tra l'auto in transito e la bici di passaggio. Gli amministratori presenti a Pioraco hanno ricordato come l'intento sia quello di valorizzare il cicloturismo, proprio grazie ai sentieri tracciati e ripristinati in questi anni nel comprensorio dell'alta valle del Potenza. L'iniziativa in provincia di Macerata è già stata attuata con successo a Civitanova Marche. In tanti appassionati è ancora vivo il ricordo della morte di Michele Scarponi, l'Aquila di Filottrano morta mentre si allenava per un incidente con un furgone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA