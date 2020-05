«Siamo pronti, certo Ma fateci spostare i tavoli all'esterno per avere più posti»

In molti hanno cerchiato il 18 maggio nel calendario, come l'inizio di una ripartenza attesa ma non poco problematica. Problematica perché le modalità per farlo possono non essere così semplici da attuare e nonostante alcune agevolazioni, rimangono altri piccoli e grandi ostacoli. Ed ecco allora che i bar si stanno ingegnando per affrontare la situazione, come Paolo Perini dell'Hab di via Gramsci a Macerata. «Riprendere almeno con il domicilio e l'asporto è stato comunque qualcosa, - ha spiegato inoltre sanifichiamo costantemente il locale anche in vista della riapertura. Abbiamo intenzione di puntare sull'esterno, tant'è che abbiamo accolto positivamente l'abolizione della tassa sull'occupazione del suolo pubblico; infatti pensavamo di chiedere lo spazio davanti al locale ma è necessario capire in che modo farlo». Dubbi anche per Piero Giusepponi del locale bar/pub Bully in via Duca degli Abruzzi a Porto Potenza Picena che ha già deciso di aprire a metà luglio: «Ho approfittato di questa situazione per apportare delle modifiche al locale, fare dei lavori, modificare il bar e quant'altro. Proprio per questo ho deciso di aprire a metà luglio, periodo in cui sfrutterò totalmente la veranda che già ho all'esterno e approfittando dell'abolizione della tassa sull'occupazione del suolo pubblico, cercherò anche di ampliare gli spazi, sempre mantenendo la distanza di sicurezza e rispettando la normativa stabilita».

«Non farci pagare quella tassa è sicuramente una bella iniziativa, che tra l'altro a Macerata era già presente per via del sisma, - ha sottolineato Francesco Cacopardo del cocktail bar Spritz&Chips in via Gramsci a Macerata però a prescindere da questo è un gesto importante, visto e considerato che quando apriremo lunedì punteremo proprio sull'esterno, facendo in modo che i clienti non entrino all'interno del locale onde evitare assembramenti di qualunque tipo. Inoltre già da tempo usufruiamo di parte dello spazio davanti al locale, soprattutto durante la stagione primaverile e estiva». Anche Fabio Andreozzi con il suo staff del CaffettOne in corso Cairoli a Macerata, sta preparando il suo bar: «Stiamo lavorando senza sosta, quasi come se fosse una nuova apertura, dal momento che dobbiamo cambiare praticamente tutto all'interno del locale. Nel frattempo continueremo a portare avanti l'asporto soprattutto perché, inaspettatamente, abbiamo riscontrato un enorme successo al punto che ho ricevuto tantissime telefonate; siamo partiti con gli aperitivi ma vogliamo ampliare con le colazioni e i pranzi veloci, così da coprire comunque tutti i maggiori servizi di un bar. Il decreto presentato è sicuramente da approfondire, piuttosto al momento i miei dubbi sono rivolti a come cambierà l'assetto di un bar nei prossimi mesi». Infine, Claudia Perfetti del Bar Pasticceria Mantovani in via Civitanova a Civitanova Marche, ha concluso parlando della ripresa delle attività nei suoi due locali: «Grazie all'asporto abbiamo riaperto il laboratorio il 6 maggio, ma non abbiamo optato per la consegna a domicilio per evitare qualsiasi problematica. Ora ci stiamo preparando anche per riaprire l'altro locale, stiamo sanificando tutto, installando dispenser di gel igienizzante e avevamo già distanziato i tavoli ancor prima della chiusura di marzo. Non usufruiremo dello spazio all'esterno, ma grazie ai posti all'interno le persone potranno accomodarsi, ma sempre lontano dal bancone».

