«Si respira un piacevole senso di solidarietà da parte dei clienti che vogliono esserci vicini». Anche se il lavoro non è lo stesso dei tempi pre-Covid, Giammario Spernanzoni, titolare del ristorante Why di Piediripa di Macerata vuole vedere il lato migliore dell'emergenza: «Al momento l'unica soluzione è l'asporto - commenta - e continueremo a farlo come abbiamo fatto da marzo scorso. È un palliativo che consente comunque di essere presenti sul territorio. I clienti rispondono bene e noi abbiamo cercato, in diverse maniere, con un marketing specifico, di rivolgerci soprattutto a chi era già nostro cliente e la risposta c'è stata. Il cliente cerca di esserci vicino e questo significa che negli anni abbiamo lavorato bene. Chiaramente per la ristorazione la situazione è complicata - ammette - ma va accettata e si deve continuare a dare una servizio per la clientela. Si lavora soprattutto con le consegne a domicilio - precisa - perché c'è tanta paura di uscire e spesso con il cambio dei colori non sanno se possono venire a ritirare. Il fatturato non è quello degli altri anni, ma ci consente quantomeno di continuare a far lavorare il personale».

