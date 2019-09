«Sì primarie e ragioniamo con i 5 Stelle»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INTERVISTAMACERATA Le primarie? «Sì, certamente. Sia per scegliere il candidato sindaco di Macerata sia a livello regionale. Ne trarrebbe vantaggio lo stesso Ceriscioli». L'operazione simbolo del mandato? «Sicuramente le nuove scuole, quasi pronte. Mille giorni, 16 milioni di appalto. Un orgoglio». Il sindaco Romano Carancini prende spunto e trae stimolo dall'omelia pronunciata nel giorno del santo patrono sul sagrato della cattedrale dal vescovo Nazzareno Marconi per aprire un dibattito in città. Su quanto fatto, su quanto resta da...