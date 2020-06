Si partirà con l'esame del piano di mobilità

MACERATA Convocate due nuove sedute per il Consiglio comunale che tornerà a riunirsi il 15 e 16 giugno, alle 15, sempre in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom Meeting e come di consueto i lavori potranno essere seguiti in diretta streaming nel sito istituzionale http://webtv.comune.macerata.it/. I lavori dell'assise cittadina prenderanno il via con l'esame delle delibere relative al Piano della mobilità sostenibile e alla revisione del regolamento sull'attività del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

Le mozioni

All'esame del Consiglio comunale anche una serie di mozioni relativa alla revisione e all'ampliamento degli utenti che hanno diritto alla presentazione del rimborso dell'abbonamento del trasporto pubblico locale e della fruizione della navetta gratuita (Paolo Renna di Fratelli d'Italia), all'adesione al Manifesto della comunicazione non ostile (Lina Caraceni e Michele Verolo di A sinistra per Macerata bene comune) alla costituzione di un fondo di mutuo soccorso per aiutare tutte le famiglie e le attività produttive di Macerata (Deborah Pantana di Idea Macerata) e infine al sostegno alle attività commerciali (Anna Menghi del Comitato Anna Menghi). Questa è quella particolarmente osservata da vicino dai commercianti. Nel corso dei lavori il Consiglio comunale discuterà anche una serie di ordini del giorno inerente all'aumento dei prezzi dei beni prima necessità (Anna Menghi del Comitato Anna Menghi e altri consiglieri di minoranza), a Macerata città sostenibile amica dei bambini e degli adolescenti (David Miliozzi di Pensare Macerata), ad artisti contro il Coronavirus (Deborah Pantana di Idea Macerata).

