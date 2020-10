SI INIZIERÀ DAGLI OPERATORI SANITARI CHE DEVONO TUTELARE ANCHE I PAZIENTI

LA SANITÀ

MACERATA Mancano poco meno di due settimane all'avvio della campagna antiinfluenzale e alla somministrazione dei vaccini in Provincia. L'Asur tra il timore di farmacisti e addetti ai lavori - si sta già muovendo per reperire le dosi necessarie per la popolazione anche se l'impennata di richieste sembra essere ben maggiore dei vaccini a disposizione.

L'attenzione

«Intanto è importante sottolineare che è necessario mantenere costante la massima attenzione dato che i contagi giornalieri da Covid ci dicono che il virus è ancora tra di noi e con l'apertura delle scuole abbiamo registrato già casi di studenti positivi; è fondamentale evitare di trovarci in una situazione come quella di marzo ha detto il presidente dell'Ordine dei medici di Macerata Romano Mari -. In tutto questo scenario si inserisce appunto l'arrivo dell'influenza stagionale che porta con sé la difficoltà, da parte di tutti, di discernere i sintomi a essa riconducibili e quelli che invece potrebbero essere ricondotti a un paziente positivo al Covid. Ovviamente la vaccinazione è raccomandabile a chi ha particolari patologie dato che per questo tipo di pazienti l'influenza potrebbe essere pericolosa ha aggiunto Mari -. La vaccinazione inoltre stimola la nostra immunocompetenza e il Covid, in caso di attacco, trova un organismo più preparato e quindi è consigliabile farla. Nei nostri studi al momento c'è una richiesta molto pressante sia da parte degli anziani e delle categorie fragili ma anche da parte dei giovani e della altre fasce della popolazione. Mentre infatti negli altri anni sentivamo qualche voce discordante penso ai no vax - ora non si sente più nessuno e forse la pandemia ha fatto riflettere qualcuno».

I numeri

«Personalmente prevedo che, mentre l'anno scorso nel mio studio avevo vaccinato circa 340 persone, quest'anno supererò le 500 richieste ha continuato Mari -. E le richieste che arrivano non sono solo quelle antiinfluenzali ma anche quelle antipneumococcica che ci mettono a riparo dalla broncopolmonite da pneumococco. L'Asur consegnerà le dosi tra la seconda e la terza settimana di ottobre e credo che la quantità di vaccino sarà sufficiente dato che è stato ordinato un 40% in più rispetto alle dosi degli scorsi anni; le case farmaceutiche, con tutta probabilità, non consegneranno subito tutto lo stock ma la consegna sarà per step. La domanda ora è come farle? Intanto non è possibile creare assembramenti nei nostri studi e nei paesi con un minor numero di abitanti sarebbe possibile anche installare delle tende grazie al supporto della Protezione civile e procedere con la campagna ha proseguito il dottor Mari -. Nelle grandi città invece dovremmo lavorare maggiormente e io personalmente cercherò di fare le vaccinazioni anche fuori dagli orari di servizio come il sabato e la domenica».

I punti

«Al momento la direzione generale dell'Area Vasta ha individuato per la provincia di Macerata cinque punti dove sarà possibile sottoporsi al vaccino; si tratta di Civitanova, Recanati, Macerata, San Severino e Camerino spiegano dal Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 3 -. Le dosi di vaccino nei prossimi giorni saranno in fase di distribuzione e si inizierà con gli operatori sanitari, che ovviamente devono tutelare anche i pazienti, i medici di medicina generale e soprattutto le fasce a rischio per le quali l'età è stata spostata dai 65 anni ai 60 anni in sù e i bambini dai sei mesi ai sei anni. La vaccinazione rientra così nell'emergenza Covid e quest'anno è ancora più determinante per una diagnostica maggiormente puntuale anche in caso di eventuali pazienti positivi al Covid. Le forniture saranno distribuite con tutta probabilità dal 5 al 10 ottobre e dopo queste date si potrà partire con le vaccinazioni. Le dosi che noi attendiamo a livello regionale sono 421mila mentre a livello locale le abbiamo incrementate e ne sono in arrivo circa 79mila».

Alessandra Bastarè

