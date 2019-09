Si fa prevenzione, nuova segnaletica contro gli incidenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA NOVITÀCIVITANOVA Tre cartelli ai confini della città per avvertire gli automobilisti che la strada è percorsa da ciclisti. Da qualche giorno la nuova cartellonistica per la sicurezza degli appassionati di biciclette è realtà a Civitanova, in applicazione alla nuova legge che anche in Italia introduce nel codice della stradale il limite di sicurezza del metro e mezzo di distanza in caso di sorpasso del ciclista da parte di un veicolo. La novità è arrivata in concomitanza con il Bike Festival che nei giorni scorsi si è tenuto al varco...