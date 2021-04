Sì alle isole del gusto tavoli e sedie all'aperto anche distanti dai locali

IL COMMERCIO

MACERATA Partito il count down per l'ormai imminente e agognata riapertura di bar e ristoranti: da domani si può mangiare e bere ai tavoli purché all'aperto. Che il fermento sia grande lo testimonia anche il numero di richieste, più di una decina fino a venerdì, che sono giunte in Comune a Macerata per poter allargare gli spazi dei locali all'esterno, visto che colazioni, pranzi e cene potranno essere somministrate sempre e solo fuori dai locali.

L'idea

Per favorire il più possibile la fruizione da parte dei maceratesi di bar e ristoranti a partire da domani l'amministrazione comunale ha dato la possibilità di ampliare all'esterno la propria attività non solo nelle immediate vicinanze della struttura, ma anche a distanze maggiori, creando in questo modo delle vere e proprie isole del gusto dove le persone potranno comodamente sedersi ai tavoli, ordinare, pranzare e cenare in luoghi inediti rispetto a quelli tradizionali, anche distanti diverse decine di metri dal locale di riferimento. «L'idea è quella di sostenere il più possibile la ripartenza delle attività commerciali, ed in particolare quelle della somministrazione, che maggiormente hanno sofferto a causa delle restrizioni dovute alla pandemia in atto sottolinea l'assessore alle Attività produttive, Laura Laviano -. Da giorni ci stiamo confrontando con gli uffici preposti e con la Polizia locale per quanto riguarda l'estensione temporanea dell'occupazione del suolo pubblico per i ristoranti e bar che dal 26 aprile potranno riaprire anche la sera. Con la modalità proposta i ristoratori possono inviare tramite pec la comunicazione e la planimetria al Comune e, da quel momento, occupare lo spazio pubblico in base alle regole specificate nell'ordinanza. Sono già diverse le richieste giunte in Comune e questo dimostra la vivacità del tessuto maceratese di ristoranti, bar e pub che hanno voglia di tornare a lavorare in sicurezza il più rapidamente possibile».

La novità

La novità contenuta nell'ordinanza firmata dal sindaco Parcaroli consente in via straordinaria agli esercenti, compresi quelli eventualmente già in possesso di concessione per occupazione di suolo pubblico, di recuperare su area pubblica almeno parte della superficie interna al locale destinata ad accogliere la clientela, attraverso una procedura semplificata che, nel rispetto di alcune condizioni essenziali, consenta l'occupazione immediata del suolo pubblico. Non solo quello contiguo all'attività ma anche spostandosi di parecchie decine di metri per trovare spazi adeguati che sono concessi gratuitamente dal Comune.

La proposta

«Non tutti dispongono di aree libere confinanti il bar o ristorante al chiuso spiega la Laviano - per cui l'idea che abbiamo lanciato, e che è stata raccolta dai ristoratori, è quella di usufruire di zone che possono essere una piazza o una via non lontana dall'esercizio per poter sistemare dehors, tavoli e sedie dove accogliere i clienti. Questo sta già accadendo e porto l'esempio della pizzeria che si trova proprio di fronte alla sede comunale, in Piaggia della Torre, che potendo utilizzare poco gli spazi esterni ha chiesto di occupare lo spazio antistante la chiesa di Santa Maria della Porta. Non sarà l'unico esempio che vedremo in città nei prossimi giorni, dato che l'interesse verso questa possibilità è stato espresso da diversi esercenti della ristorazione». Permanendo il coprifuoco alle 22 il concessionario sarà tenuto a cessare trenta minuti prima l'attività la somministrazione di alimenti e bevande nell'area pubblica oggetto di occupazione. Il provvedimento prevede che i pubblici esercizi interessati all'occupazione di area pubblica, esclusivamente su aree pedonali, Ztl e/o marciapiedi, possano utilizzare immediatamente il suolo fino al prossimo 31 luglio.

L'occupazione

Tra i passaggi salienti dell'ordinanza c'è quello che i titolari possono occupare fino ad un massimo del 20% in più della superficie attualmente autorizzata e comunque fino ad un massimo di 25 mq aggiuntivi. I titolari di un'occupazione di superficie inferiore ai 20 mq possono occupare anche oltre il 20% in più della superficie attualmente autorizzata, comunque fino ad un massimo di 25 mq. Chi non è attualmente titolare di occupazione può usare area pubblica fino ad un massimo di 25 mq. I déhors devono assicurare l'apertura delle strutture di perimetrazione mobile e/o telonature laterali in modo da consentire un adeguato ricircolo dell'aria.

Mauro Giustozzi

