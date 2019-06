Si accendono i monumenti «Nuova luce per il rilancio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTOMACERATA Lo Sferisterio illuminato, magari di rosso (desiderio) in onore del tema scelto per la stagione lirica, entro il 17 luglio, poi piazza della Libertà per il prossimo Natale. Quindi vicolo Consalvi e la cinta muraria con Porta San Giuliano e Porta Montana nel 2020. Svelato dall'amministrazione comunale il piano legato al progetto di light design che vedrà Macerata abbracciare una nuova cultura della luce grazie alla convenzione sottoscritta con l'Accademia di Belle Arti che ha stilato un progetto per la nuova illuminazione...