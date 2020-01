«Shopping tra i cantieri così la gente non viene»

IL REPORTAGE

MACERATA A un mese dall'inizio dei lavori in viale Martiri della Libertà è tempo di bilanci. Tra i residenti e i commercianti continuano a perdurare alcuni malumori, soprattutto per il periodo di avvio del cantiere, che è coinciso con le festività natalizie. E c'è chi lamenta un crollo degli affari. In molti invece stringono i denti e si affidano alla visione a lungo termine di un progetto che, per come è stato presentato, rifarà completamente il look a una delle arterie principali di Macerata, rendendola migliore sotto molti punti di vista.

La situazione

Mano a mano che il viale infatti prende forma, il commento dei commercianti sembra virare in positivo per un'opera che, come ha spiegato l'assessore Narcisio Ricotta, è stata «eseguita con criterio per portare benefici all'intera zona». «I lavori procedono molto velocemente il commento di Manuela Meschini di Flow Parrucchieri -. Noi non abbiamo notato un calo nell'attività commerciale perché la clientela è sempre la stessa. In merito all'opera speriamo che, oltre al restyling, si pensi anche a spostare le strisce pedonali, soprattutto quelle alla fine di viale Carradori dato che parliamo di un'intersezione soggetta allo scorrimento veloce, molto spesso anche troppo, delle auto».

Il parere

Dello stesso parere Andrea Ciccioli del Bar del Campo Sportivo che, in questo momento, ha il cantiere posizionato proprio davanti al suo locale. «Il periodo di inizio dei lavori ha creato qualche disagio che però sopportiamo volentieri in attesa di un progetto che riqualifica in meglio tutta l'area».

Positivo, nella visione a lungo termine, anche Riccardo Genzetti titolare della tabaccheria. «Il mio negozio si trova nella zona del primo blocco dei lavori (incrocio con via Carradori, ndr.); considerando che sono iniziati un mese fa e che già stanno sistemando le mattonelle posso ritenermi soddisfatto spiega -. Il rammarico è che in questo periodo iniziale inevitabilmente abbiamo sentito il calo delle vendite (-20%); speriamo che l'attesa valga il progetto anche se l'installazione delle telecamere di videosorveglianza sarebbe stata una decisione più apprezzata rispetto al posizionamento delle panchine che, in una area come questa, non hanno molto senso». Sugli occhi elettronici è d'accordo anche Francesca Alimenti del Bar Pasticceria Maurizio. «Sarebbe stato opportuno installare delle telecamere dato che le auto di notte corrono molto e in passato si sono registrati alcuni atti vandalici (ignoti hanno danneggiato le auto in sosta lanciando dei sassi, ndr.). Gli occhi elettronici avrebbero rappresentato di certo un deterrente».

La critica

Più duro Maurizio Gentili del negozio Quattro Zampe. «Ci hanno messo ko da marzo fino a oggi: prima la fibra, poi l'acquedotto, poi le fognature e ora il restyling. Noi commercianti ne abbiamo risentito molto e soprattutto si poteva evitare di agire sotto il periodo natalizio: tante persone, soprattutto quelle anziane, preferiscono evitare viale Martiri della Libertà anche per la paura di cadere a causa delle buche e degli avvallamenti commenta -. Guarda caso poi i lavori sono partiti proprio in concomitanza con il periodo delle elezioni, quando qui in dieci anni non è mai stato fatto nulla». Lavori in corso, dunque, prima durante il periodo natalizio e ora durante quello dei saldi. Scelta che a qualcuno non è piaciuta. «Il calo nelle vendite si è sentito e le persone qui non si fermano più per la mancanza di parcheggi; addirittura i mezzi di carico e scarico non riescono a lavorare spiega Michela del negozio di frutta e verdura -. Sull'installazione delle panchine siamo molto scettici».

La preoccupazione

«Si poteva affrontare il discorso della videosorveglianza - prosegue Michela - dato che in molti casi è capitato, nell'orario di chiusura, di dovermi chiudere in negozio e aspettare l'arrivo di mio marito perché c'era qualcuno che veniva a infastidirmi. Mi creda, episodi del genere qui capitano molto spesso. Non escludiamo che, quando i lavori arriveranno davanti al nostro negozio, ci prenderemo dei giorni e chiuderemo: ha poco senso rimanere aperti se la gente non c'è».

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA