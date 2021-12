«Shopping in ripresa Con la zona gialla non cambierà nulla»

IL REPORTAGE

MACERATA Da lunedì niente abito bianco per i negozianti maceratesi. Il giallo forse stonerà sull'atmosfera natalizia, pur non cambiando di molto le prospettive sul fronte regali. In base alle normative vigenti, infatti, il passaggio nella zona gialla dovuto all'incremento dei ricoveri in area medica renderà obbligatorio solo l'uso della mascherina anche all'aperto, senza però limiti agli spostamenti. Non è previsto nemmeno il coprifuoco.

La situazione

Dal punto di vista delle vendite emergono giudizi positivi da parte dei commercianti seppur con qualche distinguo. Rimarcato, ancora una volta, inoltre, il ritorno in centro storico degli acquirenti provenienti dai paesi vicini. «Il Natale è comunque partito - afferma Milena Ibro dell'omonima boutique -, mancano i turisti, soprattutto a un locale come il mio; tuttavia, l'afflusso dei maceratesi e della gente dai dintorni è un buon segnale, soprattutto perché queste persone apprezzano la qualità dei negozi della città. Si tratta magari di meno regali ma più ricercati, una scelta più precisa e con un importo più consistente che riguarda i familiari e amici molto stretti. Diciamo che si punta sulla qualità sia dei rapporti che del regalo». Ibro non è troppo preoccupata del passaggio in zona gialla: «Secondo me non cambierà molto - spiega -, anche oggi se si verificano assembramenti esterni le persone sono già portate da sole a indossare la mascherina. Metterlo come regola non si noterà troppo». Lasciare la fascia bianca avrà un risvolto psicologico soprattutto per la stanchezza provata dopo due anni di pandemia e relative sofferenze e limitazioni secondo Manuela Giorgetti della profumeria artistica Lotum boutique: «Sono sincera, un po' di tristezza si sente - dice -, perché si ripensa ai periodi più brutti, anche se cerchiamo di mantenere sempre il sorriso e di affrontare anche quest'altra prova. Spero che questo cambiamento non andrà a incidere sulla voglia di uscire delle persone e che il desiderio di vivere appieno il Natale prevalga». Rispetto all'acquisto dei regali: «Qualità al primo posto - conferma -, non abbiamo registrato cali di vendita, anzi, pur dicendolo a bassa voce, sono aumentate». Freddo e Covid hanno inciso finora sugli acquisti natalizi secondo Sonia Staffolani dipendente dell'Atelier Avant Garde, che ha recentemente raddoppiato la sua presenza nel centro storico di Macerata con il punto vendita per abbigliamento donna in largo Amendola, proprio a due passi da piazza della Libertà: «L'atmosfera natalizia va un po' a rilento - rileva -, forse hanno influito sia il maltempo che l'apertura dei centri commerciali anche nel weekend a differenza dello scorso anno, così come forse la paura con l'aumento dei contagi. Non sarà la zona gialla in sé a influire». Stessa considerazione viene fatta da un altro importante imprenditore del settore dell'abbigliamento come Stefano Di Pietro: «Più che la zona gialla quello che ha influito da alcuni giorni è stato il numero crescente dei positivi - ammette -, le persone un po' più avanti con l'età o con problemi di salute preferiranno trascorrere il Natale un po' più isolati o da soli. Zona gialla o meno, questa è conseguente: con i bollettini che vengono diffusi quotidianamente le persone erano mentalmente già in quella fascia». Sul volume di affari in centro: «Questa è sicuramente un'annata di ripresa dopo la contrazione negativa del 2020, meno regali ma con una maggiore attenzione all'acquisto di cui si ha bisogno o che si vuole regalare. Si cerca perciò un prodotto più bello e più costoso per i propri cari».

Andrea Mozzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA