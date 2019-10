Sgravi per aziende e lavoratori «Sosteniamo la ricostruzione»

L'IMPEGNO

MACERATA Agevolazioni e prestazioni per lavoratori e titolari di impresa impegnati nella ricostruzione attraverso una serie di sgravi contributivi, contributi alle aziende ed anche ai lavoratori che decidessero di trasferire la residenza delle proprie famiglie in uno dei comuni del cratere. Accanto a ciò l'apertura di una sede operativa presso il Comune di Caldarola per essere al fianco di imprese e lavoratori. Questo il pacchetto annunciato dal Cedam, la Cassa Edile delle Marche, all'interno del progetto RicostruiAmo con tutta una serie di vantaggi a favore delle imprese che operano nel cratere sismico.

Il pacchetto

A presentare il pacchetto di iniziative, nella sala Guizzardi della Camera di Commercio, il presidente del Cedam Marche, Aramis Garbatini, assieme al vice presidente Massimo De Luca, con il direttore del Cedam Marco Falcioni e Cinzia Marincioni in rappresentanza di Confartigianato. «Per la prima volta abbiamo pensato con queste iniziative ha affermato il direttore Cedam, Falcioni - di essere vicini ai lavoratori che saranno impegnati nella ricostruzione post sisma, ricostruzione che purtroppo ancora non è davvero partita. Come Cassa Edile abbiamo cercato di dare delle risposte concrete ai soggetti che lavoreranno in questo ambito. A partire da una riduzione complessiva dell'aliquota pari allo 0,11% che le imprese già pagano alla Cassa Edile, nei comuni ricompresi nel cratere simico, a partire dal 1 giugno 2019 e per un periodo di tre anni prorogabile alla scadenza».

Le prestazioni

Di seguito «a questo sono previste prestazioni specifiche per lavoratori ed imprenditori che opereranno in quei cantieri. A iniziare da una dotazione di vestiario speciale per lavorare in zone di montagna: poi, per favorire anche il ripopolamento di quei territori, abbiamo pensato di dare un contributo forfettario di 2.000 euro a sostegno dei lavoratori e dei titolari che, durante la ricostruzione spostino la residenza della propria famiglia in uno dei comuni del cratere e la mantengano almeno per un anno. Per quanto riguarda le imprese del cratere sismico che hanno avuto la sede danneggiata e resa inagibile dal sisma, potranno accedere ad un contributo forfettario di 1.000 euro». I fondi saranno messi a disposizione dalla stessa Cassa Edile delle Marche la cui contribuzione viene per 2/3 dalle imprese ed il restante dai lavoratori. Altri aspetti importanti dell'operazione lanciata dal Cedam riguarda un presidio mensile presso le sedi di associazioni artigiane situate nelle aree del cratere, consulenze specialistiche gratuite, formazione gratuita per dipendenti e imprenditori, ulteriori iniziative con corsi di formazione specifici, visite mediche non obbligatorie, attivabili su richiesta dell'impresa in aggiunta alle visite in cantiere.

L'apertura

Ma uno dei punti più qualificanti sarà anche l'apertura di una sede operativa decentrata presso il Comune di Caldarola, con personale della Cassa Edile, per agevolare i lavoratori e le imprese aderenti al Cedam e le imprese di fuori regione che attivino un cantiere della ricostruzione. «Tutti i mercoledì questo ufficio sarà a disposizione di imprenditori e lavoratori ha ribadito il vice presidente Massimo De Luca - e per questo ringraziamo il sindaco di Caldarola che ha messo a disposizione gratuitamente questo locale in un dei container che ci sono in paese. Bisogna salvaguardare l'imprenditoria edile del nostro territorio, nel rispetto delle regole nazionali, perché è ovvio che le nostre aziende non potranno sobbarcarsi la mole di lavoro che arriverà dalla ricostruzione ma riteniamo che in qualche modo le piccole imprese locali, di media con un titolare e massimo 3 dipendenti, debbano essere agevolate rispetto ad imprese che vengono da fuori e che sono più strutturate. Il Cedam in questo è una garanzia per datori di lavoro e lavoratori che sono uniti grazie a questo organismo». Anche Cinzia Marincioni di Confartigianato ha ribadito come ci sia «la necessità di un salto in avanti nell'associazionismo e nell'aggregazione delle nostre pmi che non devono solo lavorare per le grandi che vengono da fuori ma che, attraverso Consorzi, Ati, Reti d'impresa possono partecipare alle gare ed aggiudicarsi appalti che altrimenti, singolarmente, non riuscirebbero a vincere».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA