Sesso in cambio di eroina Tre arresti all'Hotel House

LO SBALLOPORTO RECANATI Seicento cessioni di eroina brown a centinaia di giovani che arrivavano a Porto Recanati anche da fuori provincia. In otto mesi tre pakistani domiciliati all'Hotel House di Porto Recanati erano diventati il punto di riferimento di una vera e propria schiera di tossicodipendenti. In base a quanto accertato dai carabinieri del Reparto operativo provinciale, guidato del tenente colonnello Walter Fava, tutti pagavano la loro dose di eroina, tranne una giovane tossicodipendente del posto che otteneva l'eroina in cambio di...