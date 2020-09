«Serviranno circa 500 supplenti e mancano i docenti di sostegno»

LA RIPARTENZA

MACERATA Ogni anno il suono della prima campanella in provincia si porta dietro tanti dubbi e timori. Dalla mancanza di insegnanti di ruolo a quella di supplenti non ancora nominati, dalla carenza del personale Ata a quella di insegnanti di sostegno. Quest'anno a tutto ciò si aggiunge l'emergenza Covid 19 che ha ridisegnato molti istituti ed ampliato le incombenze del personale scolastico, sin dal controllo di ingressi e uscite delle scuole.

Gli allarmi

Allarmi lanciati da molti dirigenti scolastici ma rimasti inascoltati. Così lo scenario che va prefigurandosi anche secondo i rumors raccolti dai sindacati di categoria, è di una partenza, quella di domani, che vedrà molte classi senza insegnante in cattedra, problemi di controllo e sicurezza dei piani degli edifici scolastici per la carenza di bidelli. Insomma un avvio di corsa che, bene che vada, vedrà un assestamento non prima di una decina di giorni. «Mancano parecchi insegnanti in provincia di Macerata sottolinea Ugo Barbi sindacalista dello Snals- adesso si sta procedendo a nomine di docenti della prima e seconda fascia, i supplenti, perché quelli di ruolo non coprono tutti i posti disponibili. Un numero elevatissimo di supplenti che saranno chiamati nelle scuole del maceratese, diciamo tra le 4/500 unità. Ma anche nell'ambito dei supplenti ce ne saranno molti mancanti, in particolare gli insegnanti di sostegno: non ce ne sono di docenti specializzati per cui verranno chiamati tutti quei professori pescati nell'incrocio delle graduatorie. Capite che la tempistica è un po' lunga e quindi nella prima settimana di scuola ci saranno molti studenti che vedranno sia cambiati gli insegnanti, venendo meno la continuità didattica che noi chiediamo ci sia, e nello stesso tempo molti ragazzi portatori di disabilità non avranno l'insegnante».

I bidelli

Ma anche il personale Ata, in particolare i bidelli, si trova in difficoltà per il fatto che i numeri sono diminuiti nel corso degli anni e stavolta il lavoro che li attende si moltiplica causa Covid 19. «I continui tagli operati sulla scuola bricorda Barbi - hanno ridotto all'osso la presenza di bidelli negli istituti. Che ora dovranno controllare ingressi ed uscite delle scuole, misurare la temperatura e dare la mascherina ai ragazzi, presenziare ai piani ed evitare gli assembramenti. Con le forze che ci sono attualmente l'impresa è impossibile. Urge l'ampliamento di questi organici, anzi si sarebbe già dovuto fare nelle scorse settimane e non praticamente a scuole aperte».

I dubbi

Antonio Renga segretario provinciale della Flc Cgil punta il dito contro le enormi problematiche con cui si riapriranno domani le scuole. «Ogni anno l'apertura delle scuole si porta con sé tante incognite spiega Renga- che partono dal personale degli Uffici scolastici provinciali che è sottodimensionato e deve affrontare un lavoro impossibile da effettuare con questi numeri. Quest'anno il Miur ha aggiornato le graduatorie con enorme ritardo e con un programma che ha prodotto una quantità di errori che porterà all'individuazione di docenti con punteggi errati e quindi una serie di contestazioni. Con il Covid era necessario pensare a organici aggiuntivi, sia docente che Ata, cosa che non è stata fatta. Personale che forse arriverà dopo una settimana che è iniziata la scuola. Non può essere. Poi c'è il tema degli insegnanti di sostegno: nelle nomine già fatte le graduatorie sono finite e sono avanzati circa 80 posti che non sono coperti. Per cui io penso che prima di una decina di giorni gli organici scolastici non saranno operativi al completo».

Il quadro

Pure Angelo Marcelli del Cobas sottolinea come il quadro che si prefigura per l'apertura di domani sia quanto meno preoccupante. «Aspettiamo questo personale aggiuntivo promesso dal ministero di cui al momento però non c'è traccia afferma-. Si riprende, quindi, con le risorse umane che c'erano prima e che sono assolutamente insufficienti a far fronte alle moltiplicate esigenze legate anche al Covid. Oltre al personale docente mancano bidelli, collaboratori e tecnici che, visto le misure di sicurezza che si dovranno adottare nelle scuole, avrebbe dovuto vedere un rafforzamento notevole rispetto a quelli che sono gli organici. Gli stessi informatici, con la didattica a distanza che potrebbe essere utilizzata in caso di emergenza, non hanno avuto un aumento negli organici scolastici».

Mauro Giustozzi

