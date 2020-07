Serie di attraversamenti intelligenti per garantire la sicurezza dei pedoni

IL PIANO

MACERATA Attraversamenti pedonali evoluti per una maggiore sicurezza dei pedoni. Prosegue l'opera dell'amministrazione comunale per facilitare in sicurezza la percorribilità a piedi del capoluogo da parte di cittadini e turisti. Prova ne è l'intervento che riguarda la riqualificazione di viale Martiri della Libertà che sta avviandosi verso la conclusione e che prevede la realizzazione di ben sei attraversamenti pedonali di ultima generazione che faciliteranno la vita ai pedoni che dovranno andare da una parte all'altra del lungo viale, una delle arterie più trafficate sia in ingresso che in uscita da Macerata.

Il costo

In una determina dei giorni scorsi la giunta comunale ha preso in esame proprio questi aspetti e, per migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali dell'area di viale Martiri della Libertà si è ritenuto opportuno installare sei strutture che prendono il nome di pedone evoluto che sta ad indicare un impianto di illuminazione che si compone di una coppia di elementi principali, ubicati agli estremi opposti dell'attraversamento, che agiscono in maniera coordinata, per consentire ai conducenti dei veicoli in transito di avvertire meglio la presenza sulla carreggiata dei pedoni e a questi ultimi di attraversare in sicurezza la strada. Sarà l'impresa Global Service 2004 che si occuperà sia del rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale che della fornitura e posa in opera dei sei passaggi pedonali per l'importo complessivo di quasi 41mila e 400 euro.

L'intervento

«Questo intervento sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali è specifico per via Martiri della Libertà e rientra nelle opere previste per i lavori del viale afferma l'assessore ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta-. Cosa differente invece dal piano da 300mila euro che riguarda l'installazione in varie zone della città di semafori intelligenti e di attraversamenti pedonali moderni. Diciamo che questo intervento che effettuiamo è aggiuntivo rispetto a quelli che sono previsti nel progetto che riguarda l'intera Macerata. E si coniuga alla perfezione con il piano di manutenzione degli asfalti e dei marciapiedi che stiamo portando avanti da diversi anni in vari punti della città seguendo una rotazione delle opere che consentono di intervenire con lavori mirati in tutte le zone del capoluogo. È stato un obiettivo che mi sono posto sin dal mio insediamento come assessore ai Lavori pubblici e che porterò a termine fino all'ultimo giorno utile del mandato».

La prevenzione

L'intenzione dell'amministrazione comunale di migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali va nella direzione di cercare di prevenire e limitare la serie di investimenti stradali che negli ultimi mesi hanno ancor più evidenziato questa problematica in alcuni punti critici della città.

