Senso unico o via le piante La rivolta di Rione Marche

LA VIABILITÀMACERATA Sulla viabilità in via Urbino si spacca l'assemblea del circolo del Rione Marche a Macerata. Una riunione concitata, a tratti surriscaldata, tra ambientalisti, pragmatici e non solo, quella alla quale hanno partecipato martedì sera il sindaco Romano Carancini e l'assessore alla Viabilità Mario Iesari nell'ambito delle assemblee di Macerata Partecipa. Più volte Carancini ha dovuto placare gli animi, infatti, persino tra gli stessi cittadini, oltre una cinquantina, in disaccordo tra loro tra le priorità da porre in...