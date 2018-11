Sempre più reati parlano straniero Cinque gli arresti in un solo giorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZA MACERATA Cinque arrestati in un giorno, quattro sono stranieri. È il triste primato registrato in provincia mercoledì scorso quando in quattro distinte operazioni (Treia, Cingoli, Montefano e Civitanova) i carabinieri hanno stretto le manette ai polsi a cinque persone. I reati contestati a vario titolo: spaccio, furto ed estorsione. Se il dato non può essere considerato una fotografia della realtà in provincia (il rapporto è sicuramente sbilanciato), rispetto allo scorso anno i reati commessi da stranieri sono aumentati...