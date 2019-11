Sempre più anziani e poveri ogni anno in 300 alla Caritas

IL SOCIALE

MACERATA Predisporre un documento programmatico da consegnare a tutti i candidati sindaco di Macerata, che si presenteranno per le elezioni amministrative del 2020, che possa rappresentare una base sulla quale lavorare assieme, associazioni e amministrazione comunale, per dare risposte operative su povertà, solitudine, anziani, infanzia, disabilità, salute.

La proposta

È l'obiettivo della rete di associazioni e movimenti maceratesi, che si occupano dei temi suddetti, che si è riunita lunedì sera, nella sede dell'Anffas, per un'analisi della situazione cittadina e per la presentazione, da parte di ognuna delle associazioni, di proposte concrete. «Questa è una rete aperta spiega Silvio Minnetti di Agorà formata da esploratori coraggiosi di un territorio che dovrà eleggere la nuova amministrazione comunale. Noi siamo trasversali, ma chiunque vincerà le elezioni dovrà confrontarsi con noi per dare vita a una co-governance, perché un'amministrazione da sola non può risolvere i problemi, e per impostare una coprogettazione con il terzo settore. Il documento programmatico che uscirà dai nostri incontri verrà donato alla città, agli schieramenti politici e ai candidati sindaco». Tante le proposte che sono emerse, già durante l'incontro di lunedì.

I bisogni

A dare il via, con il tema disabilità, è Mario Sperandini, vicepresidente di Anffas: «Per noi, l'Istituzione non è la controparte, ma chi si fa carico, assieme a noi, delle situazioni da gestire. Ciò che chiediamo è che il Comune si faccia carico degli aspetti che vanno al di là delle nostre competenze, ovvero degli aspetti sociali, che spesso non vengono presi in carico dal Comune stesso, nonostante gli competano». A dare qualche numero è il dottor Massimo Catarini: «I dati Istat dicono che a Macerata ci sono oltre undicimila pensionati, di cui quasi quattromila hanno tra 80 e 100 anni. Il 12% del totale, tra l'altro, vive da solo. Ciò che servirebbe è un registro che ci permetta di capire quali sono i bisogni, per attivarsi con gli interventi. Il Comune, poi, potrebbe fare un registro delle badanti e una scuola che le formi».

L'assistenza

Quello delle assistenti domiciliari è stato un tema sollevato da molti, che ha anche acceso gli animi. Piergiorgio Gualtieri, rappresentante di Anteas, ha infatti ribattuto: «Il Comune già tiene un registro delle badanti e fa anche formazione. Ciò che notiamo noi, come associazione, è che c'è molta solitudine tra gli anziani, molta povertà relazionale, tanto che il bisogno più sentito è quello di luoghi di incontro. Quanto alle richieste all'amministrazione, vorremmo che si facessero nuovi bandi per il co-housing per gli appartamenti Erap di Collevario». Ancora collaboratrici familiari nelle richieste di Roberta Scoppa, presidente provinciale Acli, che premette: «Su 500 domande di intermediazione che accogliamo ogni anno, sono solo poco più di cento le offerte di lavoro da parte delle famiglie. La cosa grave è che non c'è più un luogo di aggregazione per le assistenti domiciliari, cosa che, invece, servirebbe moltissimo».

La povertà

Sul tema della povertà è il direttore della Caritas diocesana a dire la sua: «Ogni anno ascoltiamo circa 300 persone, che si rivolgono a noi per problemi legati al lavoro, ma anche ai debiti. Da gennaio partirà il nostro centro anti usura. Il problema, spesso, è che le persone si vergognano, magari perché vivono in condizioni di disagio. Tanti, quasi tutti italiani, sembrano pesci fuor d'acqua, perché hanno delle situazioni familiari impensabili. Noi, fondamentalmente, non dobbiamo chiedere nulla alla nuova amministrazione, vogliamo soltanto continuare a collaborare». Antonio Marcucci, presidente Auser, punta sulla socialità e spiega: «Vorremmo aprire a Macerata lo sportello abitare solidale per il co-housing, per mettere in coabitazione le persone sole che cercano qualcuno con cui condividere la casa. Questa è una cosa da fare in collaborazione con i servizi sociali del Comune».

