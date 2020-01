Sede della Soprintendenza il Comune resta a guardare

IL CASO

MACERATA L'assist del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini sembra essere stato lasciato nelle retrovie dal Comune. Il silenzio in questi giorni domina sovrano nonostante le ripetute accelerazioni dell'assessore regionale Angelo Sciapichetti e del capogruppo dem in Consiglio comunale Maurizio Del Gobbo che ha presentato e fatto approvare un ordine del giorno di sostegno all'ipotesi della scelta di Macerata come sede della Soprintendenza Marche Sud.

Il Comune non sembra aver ancora affrontato ufficialmente la questione, avanzato richieste formali al Ministero ed ancor meno indicato delle possibili soluzioni quanto all'immobile da destinare alla sede degli uffici. Vero è che le questioni da affrontare sono molte, ad iniziare da quelle elettorali, e che si è appena usciti dalle festività natalizie ma è anche vero che altrove ci si è già mossi sia per sostenere la propria candidatura che per indicare possibili sedi. Il riferimento è ad Ascoli che ha appunto fatto passi formali come Comune indicando il cinquecentesco palazzo Panichi, sede del museo archeologico, come possibile sede della Soprintendenza Marche Sud. Ascoli peraltro si è mossa in maniera compatta, il sostegno è arrivato in maniera bipartisan e dunque anche dal Pd che è all'opposizione. Situazione diversa a Macerata dove il centrodestra che è all'opposizione non ha votato l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza. Tutti i consiglieri comunali erano assenti, al pari del sindaco Romano Carancini che era in quel periodo in missione.

Come dire scippo in vista perdurando questa situazione di stallo nel capoluogo maceratese. L'assessore regionale Angelo Sciapichetti si sta muovendo ed è tornato a sollecitare il ministro Franceschini: « Il nostro territorio, ricco di chiese, monumenti, musei, palazzi storici, pinacoteche è stato devastato e dovrebbe essere naturale che questa seconda sede della Soprintendenza sia a Macerata, in quanto solo così può rispondere alle esigenze di questa terra. Ricordo che alla Soprintendenza ci si rivolge per qualsiasi tipo di intervento, come ad esempio quelli che riguardano la manutenzione straordinaria di palazzi lesionati; ecco perché sarebbe doveroso collocarla in questa città. Non dimentichiamo che siamo in una provincia che vanta due Atenei storici di lungo corso, una delle migliori Accademie di Belle Arti d'Italia e biblioteche, tra cui quella Statale: insomma un contesto culturale di altissimo profilo che non ha eguali. L'augurio è che si pensi all'efficienza di questa nuova struttura e che sia idonea, sia per numero che per qualifiche, a rispondere alle necessità dei territori feriti».

Sciapichetti evita di sbilanciarsi per non invadere campi di competenza del Comune e del sindaco Carancini - sul palazzo eventuale sede della Soprintendenza ma una risposta indiretta è contenuta nella proposta di costituire un fondo immobiliare sociale in cui mettere i palazzi storici di proprietà pubblica non utilizzati. Il primo pensiero corre a Bankitalia che a Macerata ha l'ex sede nel complesso monumentale ed immenso di via Matteotti: un gioiellino che una dozzina di anni fa l'Istituto pensava di vendere a diverse decine di milioni di euro e che ora ha visto crollare le valutazioni e resta comunque senza manifestazione alcuna di interesse con i riflessi negativi prodotti sull'economia cittadina e sul centro storico in particolare. Per l'ex Bankitalia si è parlato anche di essere destinata a sede degli uffici giudiziari ma ora la questione Soprintendenza Marche Sud potrebbe riaccendere i riflettori sull'edificio di via Matteotti. Collocazione fisica a parte, il primo nodo da sciogliere è quello relativo all'assegnazione: il timore è che Ascoli possa riuscire a inserirsi in quella che appariva una scelta già fatta dal Ministero per Macerata.

L'assessore comunale e aspirante candidato sindaco Narciso Ricotta spiega il suoi piano per i grandi contenitori: «L'ex Bankitalia, l'ex Mestica, l'ex Catasto in piazza Mazzini, l'ex Convitto sono di proprietà pubblica: il Comune non ha le risorse per comprare gli immobili e riqualificarli. Il fondo immobiliare sociale vedrebbe la partecipazione delle Amministrazioni proprietarie degli immobili e della Cassa Depositi e Prestiti: gli Enti metteranno i loro immobili e la Cassa le risorse. Per esempio l'ex palazzo del fascio di Piazza Mazzini potrebbe diventare un hotel capace di dare servizi ricettivi di buon livello. La struttura una volta riqualificata sarebbe data, mediante gara pubblica, in gestione ai privati risolvendo il problema cittadino della carenza di offerta di strutture ricettive necessarie per sostenere la crescita dei flussi turistici».

