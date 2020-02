Secondo la normativa infatti, le attività potrebbero fare musica live o comunque deejay set, fino all'una, durante il fine settimana e fino a mezzanotte negli altri giorni feriali. Per un esercente diventa quindi difficile, e controproducente in termini economici, decidere di far suonare un gruppo o un deejay solamente per un'ora dato che è alle 23 che la piazza inizia ad animarsi e ha poco senso iniziare a mettere la musica prima di quell'ora.

Apprezzamento, anche da parte dei giovani, per i servizi di controllo da parte delle forze dell'ordine che ci sono durante le serate dato che rappresentano un deterrente per episodi spiacevoli e fanno sentire più sicuri e tranquilli anche i ragazzi. Tutto poi dipende ovviamente dall'educazione e dal buonsenso delle persone, richiamato da molti, per evitare che un momento di allegria e svago possa tramutarsi in una situazione spiacevole e di fastidio.

La sinergia

In passato i residenti avevano lamentato problemi, e proprio per questo le forze dell'ordine hanno potenziato l'attività di controllo del territorio. Ogni giovedì c'è un lavoro sinergico che vede in campo questura, Arma dei carabinieri e Comune attraverso gli agenti della polizia locale. Diversi in questi mesi gli interventi per sedare delle liti. E non sono mancati giovani multati perché sorpresi a urinare nelle vie del centro, così come sono state effettuate sanzioni per ubriachezza molesta.

Alessandra Bastarè

