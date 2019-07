CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se questi sono cantieri di opere pubbliche aperte in città, tali lavori spesso di intersecano con la manutenzione del verde pubblico: non solo aiuole e giardini ma proprio in questi giorni addetti comunali stanno effettuando lavori di ripulitura dall'erba murana di tutte le mura di cinta di viale Leopardi. Restando nella zona centrale della città va segnalato come un altro scomodo cantiere è quello attorno all'arena Sferisterio. Anche qui la strada si restringe a una carreggiata a causa del rifacimento del fondo e l'istallazione della nuova...