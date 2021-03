SE CRESCONO I MALATI SARÀ INEVITABILE LA CONVERSIONE DEL NOSOCOMIO COSTIERO

L'EPIDEMIA

MACERATA L'ospedale di Camerino riservato al Covid, decisione inevitabile. E si spera che la stessa sorte non debba toccare a Civitanova. L'altra notte è stata un inferno per medici, infermieri e sanitari del 118: diverse ambulanze hanno stazionato per ore davanti al Pronto Soccorso di Civitanova prima che fosse trovata una sistemazione in provincia o fuori. Ieri qualche emergenza è stata deviata a Fermo per allestire i posti in medicina d'urgenza. A Macerata nuovo record di pazienti covid al Pronto Soccorso: ben 30 quelli che il personale ha dovuto gestire.

L'escalation

«Le ultime 24 ore sono state campali ha detto la direttrice dell'Area Vasta 3, Daniela Corsi in nottata abbiamo dovuto fare i salti mortali per poter gestire gli ingressi nei nostri ospedali. Inevitabile la decisione presa per l'ospedale di Camerino. I pazienti dei reparti di chirurgia e ortopedia sono stati dimessi o trasferiti, a partire dalle 17, nelle strutture di Macerata e Civitanova. Idem per quelli in attesa di ricovero. In questo modo al secondo piano abbiamo liberato 17 posti letto per il covid. Anche le emergenze saranno deviate su Macerata e Civitanova». In una nota, la direzione dell'ospedale di Camerino specifica che «rimangono garantite tutte le attività di emergenza, il pronto soccorso, 1 posto letto di Terapia Intensiva non Covid e tutta l'attività specialistica». La notizia era già trapelata dalla tarda mattinata e poi confermata dall'assessore regionale Filippo Saltamartini a metà pomeriggio. Il secondo piano si aggiunge ai 18 posti letto già destinati ai pazienti covid al primo piano. Una scena già vista per Camerino. Il primo ricovero nei nuovi reparti allestiti ieri alle 18.05. Al sindaco di Camerino Sandro Sborgia la notizia è giunta solo nel pomeriggio. «Non era inaspettata, visto il balzo in avanti dei contagi commenta resta da comprendere come durante la prima ondata si siano raggiunti i 169 ricoveri in terapia intensiva il 31 marzo 2020, gestiti in diverse strutture tra cui Camerino, senza che all'epoca fosse disponibile il Covid fiera di Civitanova. Oggi invece con 132 ricoveri in terapia intensiva, non si riescono ad attivare ulteriori posti letto al Covid di Civitanova per mancanza di personale. Camerino è chiamata ancora una volta a fare un sacrificio, mettendosi a disposizione in questo momento drammatico in cui l'unico obiettivo è salvare vite». Il primo cittadino chiede che l'ospedale una volta finita l'emergenza, torni nel pieno della sua funzionalità: «Speriamo di superare al più presto questi momenti drammatici, vigileremo affinché una volta terminata l'emergenza, siano ripristinati tutti i servizi ed il personale necessario, a garantire il pieno funzionamento dell'ospedale di Camerino, punto di riferimento per l'intera zona montana».

Lo step

Questo il primo step del piano pandemico. Il secondo riguarda l'ospedale di Civitanova. «Speriamo non ce ne sia bisogno continua Corsi intanto ribadisco che l'attività della struttura continua regolarmente. Ho ricevuto molte telefonate di chi aveva appreso il passaggio ad ospedale covid. Non è così. Per ora abbiamo ridotto i posti in medicina perché il personale è stato dirottato al Covid Hospital. Poi abbiamo allestito posti covid in un'area del Ps e di medicina d'urgenza. Ma il resto funziona regolarmente». L'andamento della curva epidemica lascia intravedere un picco vicino in Regione (casi degli ultimi 7 giorni in leggero calo rispetto alla settimana precedente) ma in provincia di Macerata segna ancora +10.9%, 163 contagi al giorno di media e l'incidenza su 100mila abitanti pari a 367 casi (+5). Peggioramento generalizzati dei positivi in tutti i Comuni (mosche bianche Mogliano e Montecassiano dove si cala di un'unità). Gli aumenti più consistenti negli ultimi due giorni sono di 19 attualmente positivi a Matelica (215) e Recanati (238). Cresce di 14 Macerata (282) e di 13 Esanatoglia (131), ormai caso regionale, con la new entry Corridonia (148). Civitanova tocca quota 420 (+12), di gran lunga la città con più positivi in assoluto e di 12 cresce anche la vicina Montecosaro (160). Tre i maceratesi deceduti ieri per covid: una 89enne di Civitanova al Covid Hospital, una 96enne di Tolentino a Macerata e un uomo di 82 anni di Esanatoglia a Pesaro.

Emanuele Pagnanini

