«Se c'è la regola dei 15 minuti con gli scuolabus saremo ok»

IL REPORT

MACERATA Se il trasporto scolastico extraurbano vive giornate ricche di incontri, ipotesi, proposte che arrivano dal Comitato tecnico scientifico altrettanto sta accadendo per il trasporto urbano, per gli spostamenti degli studenti all'interno dello stesso comune. Ne sa qualcosa l'assessore alla Mobilità del Comune di Macerata, Mario Iesari, impegnato a seguire quotidianamente, per non dire ora per ora, gli sviluppi del quadro normativo che si va profilando e che al momento non dà alcuna certezza.

La situazione

«La situazione è in evoluzione e auspichiamo che dal governo centrale arrivino quanto prima regole definitive su cui noi potremo poi fare delle scelte. esordisce Iesari - Siamo in una fase di evoluzione che ci permette solo di fare ipotesi, piani operativi che però potrebbero essere superati a seconda di quello che verrà deciso dal Cts. Al momento, con le norme anti-covid, noi siamo fermi ad una situazione dove la capienza è circa del 60% sui bus rispetto a quello che accadeva prima dell'emergenza coronavirus. Dall'altra parte c'è un'indicazione che si è consolidata per quanto riguarda gli scuolabus, per capirci i mezzi color giallo che effettuano il trasporto degli alunni dalle zone non servite dal trasporto urbano, di avere alcune deroghe al distanziamento di un metro, sempre utilizzando la mascherina a bordo. Nei casi in cui sia possibile l'allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento faccia a faccia, nel caso di alunni che vivono nella medesima unità abitativa, ma soprattutto nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo non sia superiore ai 15 minuti. Quest'ultimo aspetto potrebbe rappresentare lo spiraglio importante per far sì che, almeno nel nostro comune, questa regola dei 15 minuti a bordo con la mascherina ma senza distanziamento di un metro, possa essere estesa anche al trasporto pubblico scolastico, diciamo pure quello che riguarda sia le scuole medie inferiori e superiori. Le distanze ravvicinate, in città, consentono di poter trasportare i ragazzi in tutte le scuole e ciò risolverebbe molti problemi alla radice». Con la piena capienza dei mezzi il quadro complessivo non muterebbe rispetto allo scorso anno scolastico nel capoluogo. Ma l'amministrazione sta lavorando a tutti gli scenari possibili per non farsi trovare impreparata in vista della fatidica data del 14 settembre.

Il polo

«A cominciare dal polo delle Casermette, la Fermi, il Convitto e poi tutte le altre scuole noi ci stiamo organizzando sottolinea l'assessore alla Mobilità- ipotizzando che tutti gli istituti operino in presenza e senza didattica a distanza. Stiamo creando le condizioni per cui il trasporto Apm possa dare risposte, modificando il programma di esercizio dirottando più bus verso le scuole, raddoppiando le corse o al tempo stesso integrando il servizio con altri mezzi, con soluzioni che possono andare dall'uso di pullman Contram che sono fermi in alcuni orari, anche bus turistici come abbiamo fatto nell'ultimo anno per la situazione post sisma che ha riguardato in particolare le scuole Alighieri e Mestica. E' chiaro che tutto è però rinviato alla capienza che sarà possibile ottenere nel trasporto pubblico urbano e dall'altro la modalità con le scuole riprenderanno, cioè se in totale presenza o alternando la presenza con la didattica a distanza».

Gli studenti

Altro aspetto niente affatto secondario è quello di che tipo di risposta daranno gli studenti, e soprattutto le famiglie, nel confermare l'abbonamento scolastico negli stessi numeri degli anni passati. «La domanda di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico dovrà essere valutata alla luce di quelle che sono le normative legate al Covid 19 e che influenza potranno avere conclude Mario Iesari -. Alcune scuole superiori stanno valutando la possibilità di avere metà studenti in presenza e metà con la didattica a distanza. Se così fosse la domanda di tpl diminuirebbe, visto che l'utilizzo viene fatto in particolar modo da ragazzi delle medie inferiori e superiori della città. A questo punto il gap tra offerta e domanda calerebbe di molto e potrebbe anche non essere necessario utilizzare il tempo dei 15 minuti a bordo dei pullman avendo la possibilità di un distanziamento che si andrebbe a creare naturalmente con meno giovani a bordo del mezzo».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA