Scuolabus vuoti, traffico in tilt «Usate di più i mezzi pubblici»

MACERATA Primo giorno di scuola con traffico privato attorno agli istituti in aumento rispetto a quello pubblico, che in alcuni casi ha viaggiato con bus vuoti. Questo ha comportato rallentamenti nella viabilità del capoluogo. Nell'extraurbano super affollata la tratta Cingoli-Macerata, al punto che da oggi la Contram raddoppierà la corsa. Sold out la linea dell'Atma Recanati-Osimo, come denunciato da uno studente che non è riuscito a salire sul pullman.

Nel complesso i giovani sono stati ligi nel rispettare le regole legate al distanziamento, all'uso della mascherina, nonostante le dimensioni insufficienti del terminal bus di piazza Pizzarello che si sono acuite per la presenza di più mezzi del tpl scolastico. Nelle scuole comunali battesimo anche per le mense del tempo pieno, che sono la maggioranza, in funzione come previsto. All'interno delle scuole di ogni ordine e grado del capoluogo non si sono registrate criticità particolari, con gli alunni soprattutto delle medie e superiori che in classe hanno utilizzato anche strumenti digitali (smartphone e tablet) per fare lezione con l'insegnante. Il primo giorno di scuola ha determinato in città un incremento del flusso veicolare. «Ingorghi si sono registrati un po' in tutte le zone dove ci sono le scuole afferma il sindaco Romano Carancini- in particolare al campus scolastico delle ex Casermette. Bisogna però dire che intanto è il primo giorno di scuola, e in genere questo accade ogni anno. Noi avevamo messo in conto che ci sarebbe potuta essere una riduzione del tpl scolastico, non però in questi termini. Ci sono stati autobus che hanno viaggiato vuoti, quindi si è andati oltre ogni previsione al ribasso. Occorre ora capire quanto su questo aspetto ha influito il primo giorno di scuola oppure la preoccupazione delle famiglie per la ripresa dopo la pandemia».

Già alle 8,35 la viabilità era comunque tornata nella norma. «L'appello che mi sento di fare è duplice: dico ai genitori di mandare i propri figli con tranquillità sui mezzi pubblici che sono in totale sicurezza e anche incrementati nelle corse e, dall'altro, nel caso di arrivo in auto utilizzare i percorsi alternativi per il campus, in particolare la direttrice via Cassiano da Fabriano-via Prezzolini». Il comandante della polizia locale, Danilo Doria, ha monitorato in prima persona il riavvio delle scuole con la collaborazione dei suoi 25 agenti che hanno agito nelle zone critiche della viabilità. «Nel complesso è andata bene ammette il comandante dei vigili urbani-: siamo rimasti colpiti dal fatto di vedere meno studenti utilizzare il trasporto pubblico che invece merita di essere usato. Più traffico, rallentamenti si ma non blocchi di auto. Abbiamo limitato anche le sanzioni: una è stata elevata ad un veicolo in divieto di sosta, sopra il marciapiede in prossimità del passaggio pedonale della scuola Fermi». Sul fronte dei trasporti giornata campale anche per la Contram che ha trasportato i suoi 8mila studenti su tutto il territorio. «Una criticità l'abbiamo riscontrata sulla tratta Cingoli-Macerata che domani (ndr. oggi) sarà raddoppiata dice il presidente Stefano Belardinelli-. Per numero di autobus aggiuntivi che sono stati 32 operativi e per la capienza a bordo, controllata a terra da 20 persone della security, adeguato alle esigenze scolastiche. Anche i ragazzi si sono comportati nella stragrande maggioranza in modo corretto: poche le segnalazioni di non uso di mascherine o scarso distanziamento tra gli studenti. Confermata, purtroppo, la criticità del terminal bus di piazza Pizzarello che come dimensioni non è in grado di sopportare un'utenza scolastica in crescita. Servirebbe il raddoppio degli spazi che non sono più sufficienti per la città di Macerata». Particolarmente apprezzato il sistema di segnalazione dei sovraccarichi. Aggiustamenti necessari per evitare assembramenti anche a Camerino. «La soluzione immediatamente applicabile a Macerata, in relazione alla presenza di un cantiere, è l'incremento della presenza di steward, che garantiscano un maggiore ordine dei flussi e un migliore utilizzo degli spazi di attesa e di movimento effettivamente a disposizione. A Camerino si stanno mettendo a punto in queste ore soluzioni di gestione della viabilità in collaborazione con il Comune», si legge in una nota della Regione.

Per quanto riguarda l'attività dentro le scuole comunali l'assessore Stefania Monteverde si è tenuta in contatto con tutti i plessi del capoluogo. «La ripartenza è stata all'insegna del rispetto delle regole ha detto- dovunque. Anche le mense, in particolare quelle del tempo pieno, sono entrate regolarmente in funzione con percorsi separati e distanziamento tra gli alunni. Diverso il discorso di quelle mense negli istituti che non fanno il tempo pieno: in questo caso, dovendo utilizzare personale di assistenza esterno alla scuola, si sta organizzando assieme ai dirigenti protocolli di sicurezza per portare persone all'interno delle scuole».

