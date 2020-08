Scuolabus Si studiano tutte le ipotesi per il servizio

MACERATA Il servizio di trasporto scolastico sarà comunque garantito. Ma in che modo? Restano tanti i dubbi e le incertezze quando mancano 25 giorni al suono della prima campanella nelle scuole maceratesi. I comuni stanno lavorando su più soluzioni, anche in base a quello che sarà deciso a livello governativo e quali sono le linee guida per il trasporto degli alunni che vanno dagli 0 ai 13 anni. «Osservando le ultime linee guida che sono state dettate dal Dpcm sottolinea la sindaca di Potenza Picena, Noemi Tartabini - in linea di massima non dovrebbe cambiare nulla rispetto al passato. Non c'è infatti un obbligo di distanziamento a bordo degli scuolabus se non si superano i quindici minuti di permanenza a bordo del mezzo. Se vengono confermate queste direttive per quanto riguarda il trasporto dei ragazzi che vanno dalla scuola dell'infanzia sino alle medie inferiori per il Comune di Potenza Picena non si registreranno modifiche sostanziali rispetto allo scorso anno scolastico». Pure Macerata assicura che sarà garantito il trasporto degli alunni.

Lo studio

«Siamo in una fase di studio delle direttive emanate dal governo ribadisce l'assessora alla Scuola, Stefania Monteverde-: il servizio di scuolabus riguarda quei ragazzi che abitano un po' fuori dalla città, zone non servite dal trasporto pubblico urbano. Visto che il grado di riempimento non è mai massimo questo servizio proseguirà senza alcun problema con le modalità del passato. Diverso il discorso che riguarda invece gli studenti delle medie inferiori che usano i mezzi Apm». Sotto questo aspetto il Comune sta pianificando quella che sarà la ripartenza di settembre con un potenziamento delle corse, magari tramite un raddoppio dei bus per entrata e uscita dalle scuole. Situazione di stallo anche a Civitanova. «Dobbiamo prima capire bene quanti studenti potranno salire sui bus afferma il sindaco Fabrizio Ciarapica- e poi ci regoleremo di conseguenza. Le indicazioni che vengono dallo Stato per ora non sono chiare».

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA