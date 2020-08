Scuolabus e mense, un vero rompicapo «Servono direttive»

LA RIPARTENZA

MACERATA Tra poco si ritorna tra i banchi. Un momento tanto atteso quanto temuto, perché le regole da seguire sono innumerevoli esattamente come i cambiamenti da apportare. Eppure, le amministrazioni in accordo con i vari istituti, stanno facendo il possibile per far sì che le scuole tornino ad essere i luoghi di sempre. Dai trasporti, al riadattamento delle aule passando per le opzioni da attuare in mensa, le questioni sono molteplici.

La situazione

«Nonostante ci troviamo in una situazione nella quale le cose possono cambiare in fretta, dato che dobbiamo monitorare sempre l'andamento dei contagi, - ha spiegato Antonio Bravi, il sindaco di Recanati - stiamo facendo il possibile per trovare delle soluzioni che accontentino tutti. Abbiamo sufficienti ambienti per ospitare tutti gli studenti, grazie ad alcuni aggiustamenti come l'utilizzo di divisori specifici o l'uso di palestre o altri spazi analoghi. Seppure molte questioni ricadano direttamente sulle autorità scolastiche, noi come comune ci stiamo impegnando per i trasporti, le aule e le mense e stiamo ottenendo dei buoni risultati». Dello stesso parere anche Roberto Mozzicafreddo, primo cittadino di Porto Recanati: «I lavori per l'adeguamento delle strutture a tutte le norme anti-Covid le stiamo portando avanti da tempo, inoltre non abbiamo bisogno nemmeno di nuovi banchi perché li abbiamo già monoposto. Riguardo i trasporti, se la normativa rimane quella emanata il 7 agosto, i problemi non mancano tra il numero delle corse, di ingressi contingentati e anche sotto il profilo economico. Intanto, stiamo mettendo a punto un'indagine conoscitiva tra tutti gli studenti per capire chi vorrà usufruire dei mezzi pubblici, in modo da avere un prospetto». Anche negli undici plessi scolastici di Corridonia ormai i lavori sono quasi ultimati. A garantirlo è il sindaco del comune, Paolo Cartechini: «Termineremo i lavori e gli adeguamenti tecnologici entro, massimo, il 5 settembre. Ci siamo mossi subito, anche se la situazione non è semplice. I nostri operai hanno fatto il possibile, proprio come tutte le parti in causa; infatti, amministrazione, dirigenti scolastici, responsabili alla sicurezza e rappresentanti delle famiglie degli istituti si sono coordinati proprio per riuscire a venirne a capo. Certo, il problema trasporti rimane poiché se la capienza degli autobus rimarrà ridotta, non so come ci potremo muovere. Inoltre, stiamo seriamente prendendo in considerazione la possibilità di utilizzare altre sedi per i seggi elettorali, in modo da non chiudere le scuole, ma non è semplice, ci sono molti aspetti logistici che complicano la questione».

I cambiamenti

Noemi Tartabini, sindaco di Potenza Picena, oltre ad augurarsi di poter tornare effettivamente tra i banchi, ha raccontato dei vari cambiamenti apportati nelle strutture. «Abbiamo trasferito alcuni uffici in ambienti più piccoli e riadattato alcune aule, - ha detto la Tartabini - attraverso i tanti sopralluoghi fatti in queste settimane in modo da ottenere degli spazi adatti e sicuri per tutti gli studenti. Ai lavori abbiamo destinato 122mila euro, di cui 70mila attraverso il fondo Pon. Tutto questo per favorire il ritorno in presenza, scongiurare i doppi turni e mantenere i laboratori, in particolar modo quello di musica. Molti dubbi rimangono ancora per la mensa, ad esempio se utilizzeremo i lunch box o lo scodellamento classico. Mentre per i trasporti, la Sap ci ha rassicurato ma ci sono ancora molti aspetti da sistemare».

I lavori

«I lavori per il riadattamento delle strutture sono quasi finiti, - ha concluso il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica - per un costo complessivo di 67mila euro. Ma il problema ora riguarda i trasporti e la mensa, di cui aspettiamo direttive nazionali più precise, noi, come tutto il resto del Paese. Pensare di raddoppiare le corse se la capienza rimane tale non è semplice sotto molti punti di vista, tra numero di mezzi, viabilità e costi».

Giulia Baldini

