Scuola, falsa partenza con classi semivuote: Sos personale e prof

LA DIDATTICA

MACERATA Ritorno a scuola tra tante assenze e preoccupazioni quello del 2022. Tanto lavoro per le segreterie, in costante contatto con Asur per i casi di quarantena causa contatto con un positivo o isolamento per positività riscontrati durante le vacanze. Per questi studenti, attivata la Dad. Nessuna classe in quarantena, essendo appunto i contagi avvenuti fuori dalla scuola. Ma i timori per i prossimi giorni, con una curva pandemica in rapida espansione, sono più che motivati. E poi c'è la questione dei professori in malattia o in quarantena da sostituire. Ieri una buona parte degli studenti delle superiori sono rimasti a casa.

La tendenza

In alcuni istituti, classi con una manciata di studenti, in altre dimezzate, in altre ancora diverse assenze ma che non si discostano molto da un venerdì successivo all'Epifania in era pre-covid, quando c'era una influenza normale e la solita voglia di allungare le vacanze di uno o due giorni. È un po' quello che è successo all'istituto professionale Bonifazi di Civitanova, secondo quanto riferisce il preside Claudio Bernacchia. «Oggi (ieri per chi legge) abbiamo registrato un discreto numero di assenze dice non so quantificarlo al momento, ma direi che comunque un 70% degli studenti era in classe. Non si tratta solo di assenze dovute al Covid, ma credo che si è aggiunta un po' di prudenza per i contatti durante le festività e, magari, qualcuno che ha posticipato il rientro. In alcune classi c'è stato la sindrome del compagno, per cui se non vai tu, non vado nemmeno io. Lunedì potremo avere un quadro più chiaro della situazione. Per quanto riguarda i docenti, nessun particolare problema».

Le preoccupazioni

E' allargando lo sguardo che il dirigente ha più di una preoccupazione. «Troppi contagi, rischiamo tante quarantene, quello che auspico è una decisione unitaria, per tutte le scuole: no a scuole chiuse o aperte a seconda dell'istituto o del Comune».

La Dad

Roberta Ciampechini (liceo scientifico Macerate e Ite Gentili) fornisce invece i numeri degli studenti che ieri erano in Dad per isolamento o quarantena. «Erano 60, di cui 34 per positività, su circa 900 allo scientifico e una ventina su 500 a Ragioneria dice la segreteria è al lavoro dal 5 gennaio per coordinare le comunicazioni di genitori e Asur. Tra i docenti, ne abbiamo 3 in malattia al liceo. È stato un rientro difficile, quindi. La paura è che i casi possano ripresentarsi in classe e, pur con le quarantene più corte decise nelle linee guida del Ministero della Salute, il rischio è di trovarsi in difficoltà».

Le assenze

Annamaria Marcantonelli (Classico Macerata) parla di «numerose assenze per le quali è stata disposta la Dad» e anche lei esprime «preoccupazione per la situazione epidemica». «Noi vogliamo poter garantire lezioni in presenza aggiunge e ci adopereremo per poterlo fare. Vedremo quel che succede nei prossimi giorni». Il rientro a scuola nel cingolano è stato caratterizzato da moltissime assenze soprattutto all'Alberghiero Varnelli dove i ragazzi rimasti a casa hanno superato il 60% del totale. Mentre al Liceo Giacomo Leopardi le presenze hanno toccato il 90%. All'Alberghiero ci sono state classi con appena due tre allievi. Quasi complete le medie. I tredici pullman scolastici alle 13.30 sono ripartiti dunque semivuoti. Mezzi che ogni giorno arrivano con circa 500 ragazzi che frequentano i tre istituti. Anche il convitto che normalmente ospita una settantina di ragazzi che si fermano per tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, era praticamente semivuoto. Questo anche perché il sabato non ci sono lezioni ed è stato fatto un giorno di ponte. «La situazione all'Alberghiero va monitorata lunedì quando in pratica l'affluenza dovrebbe essere maggiore. Lo stesso discorso vale per i docenti che dovranno presentarsi in regola con la stato vaccinale», aveva detto nei giorni scorsi Antonella Canova, preside del Varnelli.

Emanuele Pagnanini

Leonardo Massaccesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

