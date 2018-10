Scuola e industria Oltre 50 progetti per l'innovazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVAMACERATA Scuola e impresa insieme per esaltare la creatività dei giovani e la produzione di idee innovative per l'industria. Presentato nella sede di Confindustria Marche il progetto Learning by doing, che i Giovani imprenditori di Confindustria Marche stanno portando avanti da tempo che coinvolge il sistema industriale, le scuole di secondo livello e le Università delle Marche per mettere a frutto la collaborazione fra impresa e mondo scolastico/universitario. «Learning by doing è un bell'esempio di responsabilità sociale...