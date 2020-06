Scranni distanziati A luglio riaprirà il palazzo comunale

IL CANTIERE

MACERATA Effettuare l'ultimo consiglio comunale in presenza, prima dello scioglimento dell'assise in vista delle elezioni, nella rinnovata sede del municipio di piazza della Libertà. A luglio. E' corsa contro il tempo per riaprire la sede istituzionale del Comune nel prossimo mese: operai al lavoro per definire la nuova sistemazione degli scranni dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, distanziati secondo quelle che sono le regole imposte dal Covid 19. Quindi, prima che si celebri il quarto anniversario del tremendo terremoto del 2016, i rappresentanti politici dei maceratesi dovrebbero fare in tempo a rientrare nella sede naturale del consiglio comunale, dopo che nell'immediato post sisma questo appuntamento era stato spostato nella sala consiliare della Provincia. Poi, in questi ultimi mesi, l'utilizzo delle piattaforme digitali per continuare l'attività del consiglio seppur a distanza, ognuno da casa sua. «Di fatto i lavori di consolidamento e riqualificazione dell'edificio sono conclusi e afferma l'assessore ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta- le sedute del consiglio comunale si sarebbero potute già effettuare nuovamente nella sede storica. Purtroppo il coronavirus, oltre ad aver rallentato i tempi per il completamento dei lavori, ha portato con se un nuovo tema che è quello del distanziamento sociale o meglio interpersonale. I protocolli di sicurezza che prevedono il distanziamento tra le persone incide pure sulla sala consiliare, cioè i consiglieri debbono essere distanziati in maniera maggiore di quella che conoscevamo nel passato utilizzando i banchi presenti nella sala. L'obiettivo è quello di celebrare l'ultimo consiglio comunale prima dello scioglimento nella sede di piazza della Libertà». I lavori effettuati hanno un valore di 300 mila euro.

