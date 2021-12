Sconto Tari per le attività Pochi giorni alla scadenza

MACERATA Il consiglio comunale, lo scorso giugno, ha previsto, come misura di sostegno alla crisi economica determinata dai provvedimenti governativi emergenziali, conseguenti al perdurare della diffusione epidemiologica del Covid-19, una riduzione del 50% della Tari 2021 a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

La scadenza

Per usufruire di tale riduzione il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31 dicembreì, apposita istanza di riduzione che attesti, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Entrate del Comune di Macerata, di rientrare tra le attività destinatarie dei provvedimenti di chiusura o restrizione dell'attività e che, alla data di approvazione della delibera di Consiglio, tale attività era già in essere. «C'è ancora tempo per richiedere un'agevolazione importante e quindi sollecitiamo, a chi ne ha diritto, la presentazione della domanda dato che, secondo una valutazione degli Uffici, mancano ancora all'appello molti soggetti che ne avrebbero diritto» ha commentato l'assessore ai Tributi Marco Carldarelli. Il modello editabile potrà essere scaricato dal sito del comune. Lo stesso, debitamente compilato, può essere restituito tramite posta elettronica al seguente indirizzo (al quale è possibile chiedere anche ulteriori informazioni e chiarimenti):

tributi@comune.macerata.it. Si ricorda, inoltre, che nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì è attivo, presso il piano terra di Palazzo Conventati, in Piaggia della Torre 8, lo sportello tributario ricezione atti, per la consegna di tali istanze, già debitamente compilate, senza necessità di appuntamento. In alternativa, le istanze possono essere presentate all'Ufficio Protocollo dell'ente, in viale Trieste, 24. Non restano moltissimi giorni per la domanda quindi gli interessati sono invitati a farsi avanti il prima possibile.

