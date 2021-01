Scocco incontra i commercianti «Così vogliamo incentivare l'economia»

POTENZA PICENA L'assessore al Commercio, Paolo Scocco, ha avviato una serie di incontri, per il momento in videoconferenza, con le realtà produttive e commerciali del territorio allo scopo di confrontarsi e di mettere sul tavolo proposte per l'anno appena iniziato: «Nonostante le oggettive difficoltà del momento che stiamo attraversando - ha riferito l'assessore Scocco - dobbiamo dare una spinta importante al rilancio dell'economia locale con progetti condivisi e praticabili».

I progetti

Il primo incontro è stato con il direttivo dell'Assocommercianti di Porto Potenza Picena, nel corso del quale si è fatto il punto sulla situazione locale in periodo di Covid, si è parlato del mercato settimanale e di proposte e di progetti per la prossima stagione, in considerazione del rinnovo del Consiglio direttivo dell'Associazione previsto per il prossimo mese di maggio. Per i prossimi giorni è in agenda un appuntamento online con l'Associazione commercianti ed artigiani di Potenza Picena. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Noemi Tartabini continua dunque a portare avanti l'attività di confronto con le associazioni di categoria presenti sul territorio. L'obiettivo è quello di sostenere il commercio cittadino, profondamente ferito dalla situazione legata all'emergenza sanitaria, e di prevedere una serie di iniziative volte a rilanciare i consumi e sostenere le attività locali.

