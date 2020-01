Sciapichetti: «Più brava la giunta di Ascoli»

LA POLEMICA

MACERATA L'assessore regionale Angelo Sciapichetti era stato tra i primi a dare la notizia della istituzione della sede Marche Sud della Soprintendenza e ad impegnarsi affinché la scelta, come appariva logico, cadesse su Macerata. Oggi è il giorno delle polemiche e dei rimpianti. «Non entro nel merito dei criteri usati dal Ministero anche se a prima vista appaiono poco comprensibili. Oggi più che fare processi, bisognerebbe fare l'esame di coscienza e domandarsi se è stato fatto tutto quello che era possibile. Io penso di no». Come dire, che non è il caso di attaccare il ministro Franceschini se non si ha la convinzione di essersi impegnati a fondo. Certo la stessa comunicazione del Ministero che spiega la scelta per Ascoli ha il sapore della beffa per Macerata: «La verità è che in città intorno a questo tema c'è stata una generale sottovalutazione di quella che poteva essere una indubbia opportunità, prova ne sia che quando il Pd grazie al capogruppo Maurizio Del Gobbo ha presentato l'ordine del giorno in Consiglio, nessuno di quella destra che oggi agita strumentalmente la questione per fini elettorali, ha partecipato al voto. Obiettivamente bisogna riconoscere che l'amministrazione comunale di Ascoli Piceno si è mossa con più efficacia: ha saputo fare squadra tessendo una tela che ha unito forze politiche di maggioranza e di opposizione, parlamentari, rappresentanti regionali, fondazioni, associazioni culturali, ambientali e di categoria». L'invito a guardare avanti rivolto ai nuovi candidati con stoccata finale: «A Macerata questo è mancato e chi si candida a governare la città deve saper cogliere la lezione e farne tesoro. Adesso piangere sul latte versato non serve a niente, magari serviva qualche viaggio in più a Roma che non in giro per l'Italia».

