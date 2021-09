Schianto in galleria una bimba a Torrette

SERRAVALLE DI CHIENTI Schianto all'interno della galleria Bavareto in direzione mare, camion e auto si scontrano per cause in corso di accertamento. Una bambina di 8 anni è finita a Torrette, soccorsa con l'eliambulanza. È successo ieri nel territorio di Serravalle di Chienti poco dopo le 13 quando una Fiat 500 al cui interno viaggiavano padre 48enne, la figlioletta di 8 anni ed il cagnolino, residenti nel Bolognese, si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con un camion condotto da un uomo residente nel Maceratese. Tutto è accaduto a metà galleria, i due mezzi viaggiavano in direzione mare. L'auto è finita contro il muro del tunnel e gli occupanti sono rimasti incastrati nelle lamiere. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Camerino, che hanno recuperato gli occupanti della Fiat. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Camerino per effettuare i rilievi dell'incidente ed i sanitari del 118, che una volta arrivati sul posto hanno constato che padre e figlia avevano riportato dei traumi. Per la bambina di otto anni è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza ed è stata portata a Torrette di Ancona, l'uomo è stato condotto a Camerino. La superstrada è rimasta chiusa al transito diverse ore con il traffico deviato a Colfiorito, sono intervenute anche le squadre di soccorso Anas per ripristinare la circolazione lungo la superstrada.

m. o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA