Sballo al volante, è allarme Trecento le patenti ritirate

I CONTROLLIMACERATA Trecento patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza in poco più di 10 mesi. Praticamente una persona al giorno viene trovata alla guida sotto effetto di alcol. La fotografia che esce dai risultati resi noti dalla polizia stradale è una delle peggiori degli ultimi anni. Dopo un periodo di trend positivo che aveva lasciato ben sperare anche per il futuro, nel 2017 la battuta d'arresto con un aumento degli automobilisti scoperti alla guida dopo aver bevuto. E il 2018 non è da meno. I dati Solo dall'inizio dell'anno...