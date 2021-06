«SARANNO SOMMINISTRATI I PRODOTTI DI PFIZER E JOHNSON & JOHNSON»

LA PROFILASSI

MACERATA Le farmacie sono pronte per dare il via alla vaccinazione. Ora c'è anche la data: da giovedì 24 giugno questo sarà possibile. Finalmente dalla Regione Marche è arrivato il via libera definitivo per la fornitura di dosi da utilizzare in questi nuovi punti che andranno ad affiancare i centri vaccinali di Piediripa e Civitanova, gli altri poli della provincia, ed i medici di medicina generale.

L'elenco

In provincia di Macerata già 16 farmacie sono state inserite nell'elenco ufficiale della Regione (che è in continuo aggiornamento), mentre altre 21 hanno inviato il modulo di adesione e presto saranno operative (alcune probabilmente già da giovedì, altre dalla prossima settimana). Le prenotazioni delle dosi sono già aperte e potranno avvenire contattando telefonicamente o recandosi fisicamente in una delle farmacie abilitate consultabili al sito istituzionale della Regione. «Le farmacie della provincia di Macerata, teoricamente, erano già pronte da diversi giorni per fare le vaccinazioni afferma Luciano Diomedi, presidente dell'Ordine provinciale dei farmacisti -. La somministrazione sarebbe potuta già iniziare ma non sono arrivate le password per l'inserimento nella piattaforma di Poste Italiane e neppure la materia prima, appunto i vaccini. Ci sono state una serie di circolari regionali che si sono succedute, che hanno fatto sì di non poter iniziare prima questa fase di inoculazione del vaccino nelle farmacie».

L'annuncio

«Ora finalmente sappiamo che a metà settimana potremo iniziare le iniezioni anche nelle nostre strutture - prosegue Diomedi -. Tutto ciò che potevamo e dovevamo fare come farmacisti lo abbiamo fatto e la partenza della campagna non dipendeva più da noi». Dunque farmacie pronte al via ed è arrivato anche lo start dalle autorità competenti sulla campagna vaccinale. Per quanto riguarda il tipo di vaccino che verrà consegnato alle farmacie, non sarà l'AstraZeneca ma si convergerà verso il Pfizer e il Johnson & Johnson, che essendo monodose risulta più facilmente gestibile. «Somministreremo Pfizer per soggetti di età fino a 59 anni mentre per quelli di età uguale o superiore a 60 anni il Johnson & Johnson ricorda Diomedi -. A quel punto registreremo l'avvenuta vaccinazione nel sistema Poste. Nel caso di vaccino Pfizer provvederemo a fissare l'appuntamento per la seconda dose. Per quanto riguarda il numero delle strutture che hanno aderito alla vaccinazione nella provincia di Macerata posso dire che siamo work in progress. Molto presto arriveremo a 40 e il numero è destinato ad aumentare ancora. Ad oggi sono presenti farmacie di gran parte dei Comuni e questo è già un grande risultato visto che si tratta del dato di partenza e nelle prossime settimane, come detto, il numero è destinato a crescere». Tra quelle nell'elenco della Regione e quelle che hanno dato la loro disponibilità, in 37 hanno già risposto presente.

Il coinvolgimento

Il farmacista potrà vaccinare anche gli assistiti con la residenza fuori regione ma domiciliati nella regione Marche e gli assistiti che si trovano nelle Marche per motivi di lavoro o di studio. L'obiettivo del coinvolgimento delle farmacie è quello di farle diventare dei piccoli hub per potenziare la campagna vaccinale creando delle liste in base alle proprie capacità logistiche e organizzative e in funzione della fornitura settimanale dei vaccini. «Stando alle adesioni attuali le farmacie della provincia di Macerata potrebbero vaccinare dalle 400 alle 500 persone al giorno, raggiungendo i numeri di un hub - conclude il presidente Diomedi -. Così diversi dei professionisti sanitari che sono impegnati nelle vaccinazioni nei poli principali, potranno riprendere le loro funzioni e far tornare a pieno regime il sistema sanitario. Da parte della nostra categoria la risposta è stata molto positiva e anche a livello organizzativo c'è stato un grandissimo impegno».

Daniel Fermanelli

Mauro Giustozzi

