SARANNO IMPIEGATI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E PERSONALE SANITARIO DELL'AREA VASTA 3

L'EPIDEMIA

MACERATA Una potenzialità di 200 test rapidi ogni ora, 2.400 al giorno, oltre 14mila nei sei giorni previsti, con otto postazioni che saranno allestite nel padiglione centrale del Centro Fiere di Villa Potenza individuato dal Comune di Macerata come sede idonea ad accogliere il grande screening di massa. Una corsa contro il tempo per organizzare l'iniziativa da parte di Comune e Asur ma oramai si può dire che tutto è pronto per venerdì 18 dicembre quando inizierà lo screening di popolazione sul covid-19 per tutti i residenti del comune di Macerata.

L'impegno

Il sindaco Sandro Parcaroli, coadiuvato dall'assessore alla Protezione Civile, Paolo Renna, e dal consigliere comunale delegato alla Sanità, Giordano Ripa, ha seguito in prima persona l'impegno organizzativo messo in campo dagli uffici comunali per garantire la logistica necessaria all'esecuzione dello screening, avviato nei giorni scorsi dalla Regione Marche al fine di individuare, tracciare e isolare il più possibile il virus covid 19. Lo screening di massa a Macerata sarà effettuato dall'Asur-Av3 con test antigenici rapidi, fino al 23 dicembre, con orario continuato dalle ore 8 alle 20 di ogni giorno, sabato e domenica compresi.

L'iniziativa

Tale iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto approvato dalla Regione Marche che mira ad intercettare in modo rapido la maggior parte dei soggetti positivi e portatori di virus allo scopo di consentirne l'isolamento ed evitare per quanto possibile il contagio nei confronti della restante popolazione covid-free. La partecipazione allo screening con test antigenico rapido è su base volontaria e gratuita ed interesserà, in questa prima fase, i residenti del comune di Macerata. Il luogo individuato dove saranno effettuati i test rapidi è il padiglione centrale del Centro Fiere di Villa Potenza, che è stato allestito secondo le prescrizioni dell'Asur per garantire che le operazioni si possano svolgere con rapidità e in condizioni di massima sicurezza.

L'organizzazione

L'organizzazione tecnico procedurale prevede l'esecuzione di 200 tamponi ogni ora. All'accettazione dovrà essere presentato anche il modulo di richiesta e di informativa sulla privacy. Per accedere al servizio sarà necessario esibire la tessera sanitaria ed il modulo di richiesta di accesso al test scaricabile anche dal sito www.asur.marche.it alla sezione news. Nella zona dei test sarà allestito un info point per le attività di supporto alle procedure per effettuare il test. Le persone che si presentano senza prenotazione potranno eseguire il test sulla base delle disponibilità e dell'affluenza, in coda rispetto ai prenotati. Qualora il test rapido, nell'arco di 15-30 minuti, dia un responso positivo, il soggetto sarà subito richiamato per effettuare il tampone molecolare di conferma e sarà posto in isolamento domiciliare con le raccomandazioni relative ai comportamenti da adottare.

Gli operatori

Per eseguire lo screening di massa saranno impiegati operatori del volontariato, della Protezione civile, delle forze dell'ordine nonché personale dell'Av3 per la parte sanitaria. Per coordinare gli accessi scaglionati sul posto al fine di rispettare il distanziamento sociale, il Comune di Macerata curerà il relativo percorso prevedendo la possibilità di prenotarsi per effettuare il test attraverso precise modalità. Due i tipi di prenotazione possibile per i cittadini che intendono partecipare: online attraverso il sito del comune www.comune.macerata.it dove, a decorrere da mercoledì 16 dicembre alle ore 12, sarà disponibile il modulo da compilare. O telefonicamente ai numeri 0733 /1848593, 0733 /1848595, 0733 / 1848597, nei seguenti orari: mercoledì 16 dalle ore 12 alle 18 e da giovedì 17 a mercoledì 23 dicembre dalle ore 8 alle 18. È aperto anche alle persone che soggiornano nel comune per motivi di lavoro o studio. Sono esclusi dallo screening persone che hanno sintomi, chi è attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo, chi è in stato di isolamento per test positivo negli ultimi tre mesi, chi attualmente in quarantena, coloro che hanno già prenotato l'esecuzione di un tampone molecolare, soggetti che eseguono il test per motivi professionali, minori di sei anni, chi è ricoverato nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

