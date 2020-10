Saracinesche abbassate alle ore 18 e controlli

MACERATA Una riunione delle forze di polizia nel pomeriggio in prefettura e poi dalle 18 agenti in strada nel capoluogo per controllare il rispetto delle norme contenute nell'ultimo Dpcm sulla chiusura di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, cui è consentita però la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Il monitoraggio

La polizia locale ha monitorato in particolare la zona del centro storico, ma controlli sono stati effettuati anche in periferia e nelle frazioni per verificare il rispetto pieno delle normative che sono state emanate dal governo e recepite dalla Regione Marche. La volontà delle forze dell'ordine in questa prima fase soprattutto non è stata quella di elevare sanzioni ma di informare e dare indicazioni ai titolari delle attività di quelle che sono le cose che si possono fare, tipo l'asporto dei cibi, e quello che invece è vietato. In città non si sono comunque registrati assembramenti o situazioni di criticità particolari, segno che le persone hanno mostrato di essersi adeguate rapidamente alle norme anti Covid più restrittive emesse. Polizia locale che ieri mattina ha aumentato i controlli nelle aree del terminal bus dove si è riscontrato un calo di presenze di studenti dovute al potenziamento della didattica a distanza attuata nel triennio delle superiori. Una pattuglia dei vigili urbani staziona nell'area del cimitero sia per la viabilità esterna che per la sicurezza interna in vista delle commemorazioni di tutti i defunti del 2 novembre.

